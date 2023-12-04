7 مسلسلات رمضانية من 15 حلقة

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض 7 ممثلات موسم دراما رمضان المقبل بمسلسلات من 15 حلقة، على غير عادتهن، هروباً من المط الذي يضرب الأعمال الطويلة، وهن من اللاتي اعتاد المشاهد رؤيتهن في مسلسلات 30 حلقة خلال السنوات الماضية.



«فراولة»

تخوض نيللي كريم تجربة مسلسلات الـ 15 حلقة خلال رمضان المقبل بمسلسل «فراولة» الذي يدور في إطار كوميدي هادف، وتجسد خلاله شخصية ابنة حارس عقار، وبررت نيللي ذلك لأنها تبحث عن التنوع، وتجسيد مختلف الشخصيات أمام الكاميرا، في خط جديد من الأعمال أثبت نجاحه، خاصة أن الأحداث تكون متسارعة وتجذب الجمهور.



مسلسل يسرا

قررت يسرا الابتعاد عن مسلسلات الـ 30 حلقة، لتقدّم عملاً من 15 حلقة في رمضان المقبل، للمرة الأولى، وكشف السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل العمل وقال إنه من تأليفه ويشاركه في الكتابة أمين جمال، ولم يتم الاستقرار على عنوانه حتى الآن، ولكن أحداثه تدور في إطار تراجيدي.



«كامل العدد»

أما دينا الشربيني، فتواصل تقديم أعمال من 15 حلقة في رمضان للموسم الثاني بمسلسل «كامل العدد»، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول منه في رمضان الماضي، ويشاركها بطولته شريف سلامة، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وقالت دينا إن مسلسلات الـ 15 تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وأحداثها مكثفة في إطار كوميدي، وقررت الابتعاد عن الأعمال الطويلة، لأنها تعتمد على المط والتطويل، وتصيب المشاهد بالملل.



«جميلة»

وتعود هند صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، بمسلسل جديد بعنوان «جميلة» من 15 حلقة، وهو اسم مؤقت من المقرر عرضه في رمضان 2024، على أن تكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.



«نعمة الأفوكاتو»

تخوض مي عمر الماراثون الرمضاني للعام الثاني على التوالي بمسلسل 15 حلقة، هو «نعمة الأفوكاتو»، وتلعب شخصية محامية تنتصر للحق في القضايا التي تتولاها، وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وأروى جودة، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.



«صيد العقارب»

تعاقدت غادة عبد الرازق على بطولة مسلسل «صيد العقارب»، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في 15 حلقة أيضاً، وترى أنه لا يوجد سيناريست حالياً يستطيع كتابة مسلسل من 30 حلقة وتكون أحداثه جاذبة، لذلك قررت تكرار تجربة المسلسلات القصيرة حتى تكون أحداثها مشوقة للجمهور.



«إجازة وضع»

للعام الثاني على التوالي، تلتقي ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح في عمل درامي من 15 حلقة، إخراج محمد شاكر خضير، بعنوان «إجازة وضع» الذي يناقش المادة الثالثة في قانون العمل الخاصة بإجازة الوضع للمرأة بعد الولادة.



نجاح ومكسب

يفسر الناقد الفني خالد محمود حالة هروب الممثلين من تقديم الأعمال الطويلة إلى مسلسلات الـ 15 حلقة، بأن تجربة المنصات الرقمية في تحقيق نسب المشاهدة العالية بمسلسلاتها القصيرة السبب في اتجاه صناع الدراما لتقديم هذه النوعية، والتقليل من أعمال الـ 30 حلقة.

وأشار خالد إلى أن المسلسلات القصيرة تعطي فرصة كبيرة للممثلين لبذل مجهود أقل وتصوير أكثر من عمل في الوقت نفسه، لذلك هي مكسب كبير لصناع الدراما، ويستطيع الجمهور متابعة عدد أكبر من المسلسلات.