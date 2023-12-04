«عالم واحد».. عرض مسرحي يجسد رسالة «كوب 28»

دبي (الاتحاد)

«عالم واحد - إنسانية واحدة: الاحتفال بمستقبل مشترك» عرض مسرحي غامر يقام على هامش فعاليات مؤتمر الأطرف «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي، ويجسد العرض رسالة «كوب 28» التي يلخصها شعار «نتحد. نعمل. ننجز» والتي ترمز إلى أهمية توحيد الجهود والانطلاق في عمل جماعي عالمي لمواجهة التحديات المناخية، وخلال العرض يتقمص الممثلون مجموعة من الشخصيات المميزة التي تركز على وحدة العالم، وأصحاب المساهمات المميزة في مجال تحفيز العمل المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة، ويتكرر تقديم العرض بشكل يومي بواقع مرتين خلال أيام الأسبوع، وثلاث مرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.