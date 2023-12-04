«أسراب النحل».. تعهدات بحماية الطبيعة على ورق الحلوى

دبي (الاتحاد)

العنوان «أسراب النحل»، والحدث عمل فني يعرض ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والفكرة تسليط الضوء على تربية النحل كممارسة مستدامة داعمة للبيئة، ويشجع هذا العمل التفاعلي، الذي صممه الفنان ليونيل برادلي، باستخدام حلوى كعك الحظ الصينية المصنعة من قبل الأطفال، مندوبي الوفود المشاركة في «كوب 28» على التفاعل مع الفكرة من خلال كتابة تعهداتهم الخاصة بحماية الطبيعة على ورق الحلوى، وبعدها تصبح هذه التعهدات جزءاً من العمل.. ويسعى برادلي إلى تعريف الجمهور بمزايا وفوائد إطلاق تحالف يرسخ ويعزز الدور الحيوي لتربية النحل في صون الطبيعة والموارد.