«عالم فيراري» تقدم «بيلا» و«جاك» و«جيو»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «عالم فيراري» في جزيرة ياس بأبوظبي العائلات والأطفال، وتقدم العرض الترفيهي الجديد الذي سيتألق بالشخصيات الجديدة «بيلا» و«جاك» و«جيو»، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة العرض الحصري الأول الذي ينظم 3 مرات يومياً في «سينما مارانيلو» عند الساعة 2:00 ظهراً و4:00 عصراً و6:00 مساءً، والمشاركة بعدها في جلسة ترفيهية للتفاعل مع هذه الشخصيات المحبوبة.

وسيصطحب «جاك» و«بيلا»، وهما من محبي مشاعر السرعة والحماس لعلامة فيراري، ضيوف المدينة الصغار إلى عالم من الترفيه وأجواء المرح والاستكشاف واللعب والسباق، حيث تدور أحداث العرض حول مغامرة استثنائية يحصل خلالها «جاك» على هدية عبارة عن لعبة سيارة فيراري يستخدمها فيما بعد لتحدي الروبوت المتحرك «جيو» في سباق فريد حافل بالمرح والمغامرات، ويعكس شغفهم وحبهم الكبير لمشاعر السرعة والحماس المرتبطة بعلامة فيراري.

ودعت«عالم فيراري» والضيوف لزيارة«سينما مارانيلو»، والاستمتاع بأجواء الفرح والبهجة للعرض الترفيهي الجديد.