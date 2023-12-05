«روائع الشتاء» تعود إلى «وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

مع اقتراب موسم الأعياد، تستعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لاستقبال الضيوف في موسم جديد من فعالية «روائع الشتاء» التي ستتميز بباقة واسعة من الأنشطة والعروض الاحتفالية العالمية وتجارب لقاء الشخصيات المحبوبة التي ستنشر أجواء الفرح والبهجة من 8 ديسمبر حتى 7 يناير المقبل.

وسيتمكن الضيوف في «وارنر براذرز بلازا» خلال موسم الاحتفالات هذا العام من الاستمتاع بعرض «ذا نتكواكر»، والذي يعد أكبر إنتاج مسرحي يتم تقديمه في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على الإطلاق، وذلك بمشاركة الثنائي المحبوب «باغز باني» و«دافي داك» وفريق عالمي مكون من 50 مغنياً وراقصاً ولاعباً بهلوانياً. ويتميز العرض بعروض مباشرة للعديد من الشخصيات المحبوبة مثل «لولا باني» و«تويتي» و«سيلفستر» و«تاز» و«توم آند جيري» في أجواء مليئة بمشاعر الفرح. كما يشاهد الضيوف خلال هذه المناسبة عروض الإسقاط والمؤثرات الضوئية المميزة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية، بما في ذلك الأغنية الاحتفالية Let it Shine التي تم انتاجها خصيصاً لهذا العرض.

وفي منطقة «كرتون جانكشن»، تتاح الفرصة للضيوف لالتقاط أجمل الصور التذكارية مع «سكوبي-دو» وطاقم «ذا ميستري إنك» الذين سيتألقون بأجمل الملابس الاحتفالية، كما يمكنهم الانضمام إلى «دافي داك» في حفل دافي الراقص لهذا الموسم واختبار مهاراتهم في الرقص مع «دافي داك» وموهبته المميزة.

وفي منطقة «بيدروك» التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستقبل عائلة «ذا فلينستونز» الضيوف في العصر الحجري وبملابسهم المميزة لتشاركهم احتفالات موسم الشتاء بأسلوبهم الخاص.

ولإضافة المزيد من مشاعر البهجة والاحتفال على هذه التجربة، يمكن للضيوف زيارة المطاعم والمقاهي المختلفة للاختيار من المجموعة الواسعة من المأكولات والمشروبات المستوحاة من أجواء الموسم، كما يمكنهم الاختيار من بين العديد من المنتجات التي تتوفر بإصدارات محدودة خاصة بفعالية روائع الشتاء مثل «ذا نتكواكر بابل واند»، و«حلويات ذا نتكواكر»، وباغز باني بملابس بودي إلف، بالإضافة إلى باغز باني بملابس سانتا كلوز.