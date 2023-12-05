تزلّج «ويك سكيت» من أعلى أفق في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

حقق رائد رياضة التزلج المائي الحر على اللوح «ويك سكيت» وبطل العالم 3 مرّات الأميركي براين جراب سابقة عالميّة مذهلة، في إطار مشروع مبتكر جمع بين رياضتَي «درون ويك سكيت» و«بايس جامبينج» من جسر معلّق لأحد منتجعات دبي، حيث يمتدّ أطول مسبح مترامي الأطراف في العالم مسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على ارتفاع شاهق يبلغ 294 متراً فوق سطح البحر.

وبدأت رحلة براين جراب الجريئة بتزلّج مائيّ بأسلوب «ويك سكيت» على طول المسبح الممتد على 94 متراً على السطح، وهي المسافة التي عبرها مسحوباً بواسطة طائرة مسيّرة. وهو قفز بعد ذلك مباشرة فوق حافة المسبح، منتقلاً بسلاسة إلى رياضة المغامرة «بايس جامب»، التي تقوم على القفز من بنية ثابتة قبل فتح المظلّة، ليهبط في مشهد يخطف الأنفاس 77 طبقة ويحطّ بنجاح على الشاطئ. ومن خلال هذا الإنجاز الاستثنائي، المعروف بتسمية «ويك بايس»، حقق جراب حلماً راوده طوال 7 أعوام، وسجّل سابقة تاريخية.

ومشروع «ويك بايس» هو تحدٍ لا مثيل له بالنسبة إلى براين جارب، الذي جال حول العالم للتزلّج بأسلوب «ويك سكيت» في مواقع فريدة مثل وادي الهيدان الأردن والجبال الجليدية في كاب كود أو حوض كليوباترا في تركيا. ومحاولة الجمع بين رياضتَي «ويك سكيت» و«بايس جامب» غير مسبوقة على الإطلاق، ما جعل جراب أكثر تصميماً على أن يكون أول من يخوض هذا التحدي ويقدّمه إلى العالم.

وبهدف التحضير لمغامرته الجريئة، استعان جراب بخبرات مايلز دايشر، أسطورة قفز «بايس جامب» الذائع الصيت من خلال أكثر من 4,500 قفزة «بايس جامب» في سجلّه الرياضي المغامِر. وقد وضع دايشر برنامج تدريب صارم لبناء ثقة جراب بنفسه وتطوير مهاراته، علماً أن هذا الأخير كان قد أنجز 26 قفزة «بايس جامب» فقط حتى ديسمبر 2022.

وقد بدأ الثنائي تمريناً مكثفاً في منشأة تدريب خاصة بدايشر في ولاية أيداهو الأميركية، من خلال التركيز على إتقان القفز من نقاط تعلو بين 106 أمتار و121 متراً. بعدها سافر دايشر وجراب إلى لاوتربرونين في سويسرا، أفضل منطقة في العالم لأداء رياضة المغامرة هذه، والبلدة التي اشتهرت من خلالها رياضة «بايس جامب». وكان التركيز هناك على القفز من ست نقاط مختلفة، بدءاً من الأسهل إلى الأكثر صعوبة، وصولاً إلى الارتفاع الأقصى الذي بلغ 305 أمتار، كي يصبح جراب مرتاحاً للقفز الحر من علو شاهق. وفي الإجمال، أنجز جراب 106 قفزات «بايس جامب» تحت العين الساهرة لدايشر.