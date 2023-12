أفلام «البيئة».. رؤية ملهمة على شاشة «المنطقة الخضراء»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رؤية ملهمة لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى الشباب والعائلات والأطفال، تقدمها المنطقة الخضراء، ضمن فعاليات مؤتمر «Cop28»، من خلال أنشطة فنية وترفيهية مصمّمة للأسر والأفراد لزيادة الوعي بأهمية العمل المناخي والتحلي بالمسؤولية البيئية، حيث شهد مسرح المنطقة الخضراء الرئيس، عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية البيئية الملهمة التي تتيح فرصة الاطلاع على أبرز المبادرات البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتعزز مفهوم الاستدامة والحفاظ على المحيطات وكوكب الأرض.



نفايات بلاستيكية

«النفايات البلاستيكية: أكبر تحدّيات البشرية»، أول الأفلام الوثائقية التي تم عرضها على شاشة المسرح، ويتناول الممثل ومنتج الأفلام الوثائقية التركي الشهير «إنجين آلتان دوزياتان»، موضوع النفايات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في فيلمه الذي يتطرق إلى تسليط الضوء على تحدي التلوث البلاستيكي الذي يهدد الكائنات البحرية على مستوى العالم، وقد دعمت شركة «سوكار» التركية، وبنك الإمارات دبي الوطني - دينيز بنك، وشركة «بي سي أس دي» التركية، جهود إنتاج هذا الفيلم الوثائقي الذي يستعرض حلولاً مقترحة في مجال الاقتصاد الدائري.

المناخ والإنسان

وتتناول فعالية «المناخ والإنسان: فهم تداعيات تغير المناخ على الصحة العامة»، العلاقة بين تغير المناخ وصحة البشر، حيث يعرض كل من «بي بي سي ستوري ووركس» والتحالف العالمي للمناخ والصحة، مجموعة من الأفلام السينمائية تتناول التحديات القائمة، والحلول المقترحة لتحسين حياة البشر على كوكب الأرض، وتسلط الضوء على جهود المجتمعات لحماية أفرادها من تداعيات تغير المناخ.



«فرص محدودة»

وعلى هامش جلسة بعنوان «فرص محدودة» التي تناقش الأثر العميق للبحر في حياة البشر، تم عرض أفلام وثائقية تتناول تأثير البحر على وجود الإنسان وعاطفته، وتؤكد على الدور الأساسي للبحار والمحيطات في تشكيل النظم البيئية ودورات التنوع البيولوجي الضرورية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض.



«شكراً على الأمطار»

ومن أبرز الأفلام التي تم عرضها، وشهدت حضوراً لافتاً، «شكراً على الأمطار»، (Thank You for the Rain)، تأليف وإخراج جوليا دهر، وبطولة كيسيلو موسيا، كريستينا كيسيلو، أليك بالدوين وفرانسوا أولاند، وتدور أحداثه على مدار السنوات الـ 4 الأخيرة، حيث رصد بطل الفيلم «كيسيلو» تأثير التغيرات المناخية العنيفة على عائلته وعلى قريته في كينيا، من فيضانات وعواصف وفترات جفاف، كما يستعرض الفيلم كيف يترك الرجال عائلاتهم بحثاً عن العمل بسبب تلك الكوارث.

«أغاني الأرض»

أما فيلم «أغاني الأرض» - Songs of Earth، فهو عمل سينمائي عن الحياة والموت والطبيعة، من تأليف وإخراج مارجريث أولين، وتدور قصته حول «أولين» التي تتبع والدها البالغ من العمر 85 عاماً، لمدة عام في المناطق الطبيعية المحيطة بـ Oldedalen في فيستلاند، مكان نشأته، ويصور الفيلم رحلة «أولين» الوجودية مع والدها المسن على خلفية المناظر الطبيعية الجبلية في النرويج.



«الأرض الأم»

يسلط الفيلم الوثائقي «الأرض الأم» - Mother Earth، الضوء على صديقين مقربين، يفكران بعد رحلة تخييم عفوية في السبب الذي دفعهما إلى الخروج إلى البرية، وفجأة يظهر لهما بشكل غير متوقع شخصان يساعدانهما في الإجابة عن أسئلتهما ومعرفة المزيد حول الحياة البرية.



أصوات المحيط

تشهد المنطقة الخضراء ضمن فعاليات «كوب 28»، إقامة فعالية بعنوان «أصوات المحيط.. أمسية من أجل المحيطات»، برعاية شريكين من المنظمات غير الحكومية العالمية هما «جمعية المحافظة على الحيتان والدلافين» و«أوشانك غلوبال»، وتستعرض الفعالية تجربة استثنائية آسرة للزوار، وتتضمن عروضاً فنية متنوعة تشمل إلقاء أشعار بأكثر من لغة، ومعزوفات موسيقية، إلى جانب عرض لصور بحرية، تدعو إلى الحفاظ على المحيطات والاستفادة من حكمة وأساليب الشعوب الأصلية في حماية الطبيعة والبيئة.