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الترفيه

نجوم عالميون على مسرح «مهرجان أم الإمارات»

أعضاء فرقة «كاريوكي» (من المصدر)
6 ديسمبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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إيقاعات الليل الساحرة التي تسري في أبوظبي، تصل إلى أعلى مدى بانضمام كوكبة جديدة من الفنانين إلى تشكيلة الفعاليات الترفيهية المقدمة في الدورة السابعة من «مهرجان أم الإمارات» في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الجاري، على كورنيش أبوظبي. 
يُقام المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة «براج» التي تولّت وضع تصوُّرها وإنتاجها، ويستمر في إضافة مزيد من الفنانين الإقليميين والعالميين إلى قائمة فعاليته. 

«لنغني مع تايلور»
يعيش عشاق تايلور سويفت أجواء لا تنسى في حفل فرقة «لنغني مع تايلور»، والتي تقدم باقة من أجمل أغاني الفنانة المتنوعة وألبوماتها الرائعة، ومن ضمنها الألبومات التي حازت جوائز جرامي «فيرليس» و«1989» و«فولكلور»، وذلك يوم 16 ديسمبر الجاري.
فيما تجلب المغنية السورية، والتي رُشحت لنيل جائزة الجرامي رشا رزق، أرق الألحان معها في 23 ديسمبر، وهي عُرفت بصوتها الرائع من أغاني شارات أفلام الكرتون العربية المحببة، لتعيد للجماهير ذكريات طفولتهم وتأخذهم في رحلة عبر الزمن الجميل.

«كايروكي» و«الفرعي»
وفي 30 ديسمبر يعيش الجمهور ليلة لا تنسى من الصخب والمتعة، مع فرقة «كايروكي» على مسرح المهرجان، لتقدم أداءً ساحراً يمس قلوب كل عشاق الموسيقى، وقد انطلقت فرقة كايروكي عام 2003 باسم مبتكر يجمع بين اسم القاهرة بالإنجليزية «كايرو» مع فن «كاريوكي» لتجسد بأغانيها الساحرة روح القاهرة وقلبها النابض بالحياة، وفي نفس اليوم يقف على المسرح الفنان المتعدد المواهب «الفرعي» ليقدم أداءً باهراً لعشاق الموسيقى العربية والهيب-هوب، وهو فنان فلسطيني أردني ومؤلف أغان، ومغني راب، وعازف على الطبل ومنتج أيضاً، بالإضافة إلى هذا، يقدم الفرعي أيضاً مشروع «الفرعي فلوكس» ليكون ساحة جديدة للربط بين الأنماط والأفكار المتجددة مدفوعاً بشغف نحو اكتشاف آفاق صوتية جديدة، وتقديم إبداعات وتنويعات مختلفة.

حفل رأس السنة
وعلى مسرح المهرجان في 31 ديسمبر، يقدم تامر حسني، أحد أكثر مشاهير الطرب اللامعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعشاق الموسيقى ليلة لا تُنسى، في حفل استثنائي يزخر بالعديد من أغانيه القديمة والجديدة، ويصطحبه في هذه الليلة المطرب والملحن العراقي سيف نبيل ليشعل أجواء الحفل في ليلة رأس السنة الجديدة، ويشتهر سيف نبيل، منذ أن بدأ رحلته الموسيقية عام 2010 بأسلوبه المحرك للوجدان الذي أسر الجماهير، وبعد نجاح أغنيته الأولى «هاي السنة»، استمر في تقديم أغان مفعمة بالمشاعر العميقة والشغف والتي تأسر قلوب الجماهير وتجعلها تتوق دوماً لإصداراته الجديدة.

مهرجان أم الإمارات
الإمارات
كورنيش أبوظبي
تامر حسني
تايلور سويفت
سيف نبيل
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