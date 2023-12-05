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نصير شمة من «كوب 28»: كلنا مسؤولون عن حماية الأرض

نصير شمة من «كوب 28»: كلنا مسؤولون عن حماية الأرض
6 ديسمبر 2023 01:15

دبي (وام) 

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«كلنا مسؤولون عن حماية الأرض.. كلنا جزء من الحل».. كلمات معبرة قالها الموسيقار نصير شمة خلال مشاركته في «كوب 28»، معلناً الانتهاء من معزوفة خاصة بالمناخ سيطلقها قريباً ضمن سلسلة فنية لتحفيز العمل المناخي العالمي.. وقال شمة: «التغير المناخي أدى لزيادة كبيرة في حرائق الغابات، وشاهدنا آثارها المدمرة في بلدان عديدة والمواجهة ضرورة حتمية، وشدد على استمرار مبادرته التي أطلقها مؤخراً تحت مظلة (اليونسكو) بعنوان (نداء الأرض) من جزر كوك التي تعاني التغيرات المناخية رغم أنها بلدان (صفر صناعة)»، لافتاً إلى أن الفن مسؤول عن المساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي. وقدم شمة، في جناح العراق بـ«كوب 28»، عرضاً لمبادراته، وفيديو توعية حول أزمة المناخ، مسلطاً الضوء على تأثير الانبعاثات، كما تحدث شمة عن بدء مبادرة زراعة نصف مليون شجرة في كل محافظة من محافظات العراق لمواجهة التصحر وخفض الانبعاثات.

نصير شمة
كوب 28
COP28
الإمارات
مؤتمر الأطراف
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