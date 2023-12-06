الخميس 7 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ

العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ
6 ديسمبر 2023 08:31

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الأربعاء، أنّ العام 2023 سيكون "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل بعد أن كان نوفمبر المنصرم "استثنائياً" إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية.

أخبار ذات صلة
«إيزابيل»: أنقذوا الأرض من ارتفاع «الحرارة»
رئة العالم.. تحترق

وقالت سامانثا بورغيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إنّ "العام 2023 بات يضمّ ستّة أشهر وفصلين قياسيِّين. إنّ شهر نوفمبر الاستثنائي هذا، يضمّ خصوصاً يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أنّ 2023 هو العام الأكثر حرّاً على الإطلاق في التاريخ المسجّل".

المصدر: وكالات
الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية
اليوم 22:21
مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
الترفيه
تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين
اليوم 22:15
رئيس وزراء اليونان يصافح الرئيس التركي في بداية محادثاتهما
الأخبار العالمية
اليونان وتركيا تتفقان على طي صفحة الخلافات
اليوم 21:36
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة
اليوم 21:18
موقع سياحي في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول لمزيد من الجنسيات
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©