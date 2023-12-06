«حديقة الميز».. زهور من قنينات بلاستيكية

دبي (وام)

وسط مبادرات «مستدامة» تزخر بها المنطقة الخضراء في «كوب 28» بمدينة إكسبو دبي، تظهر «حديقة الميز» معلماً يعزز الوعي بأهمية الممارسات المجتمعية المستدامة، ويعكس التفاني المشترك من أجل حماية البيئة. وتمثل الحديقة لوحة فنية آسرة، استمدت اسمها من زهرة «الميز» العربية المنتشرة في جبال رأس الخيمة، وتمثل منصة مميزة للاستمتاع بمشاهدة تحفة فنية فريدة تحمل رسائل نوعية بأهمية تعزيز الممارسات المستدامة. ونفذ طلبة أكاديمية رأس الخيمة هذا المشروع، من خلال جمع أكثر من 500 قنينة بلاستيكية، وتحويلها إلى زهور آسرة تنبض بالحياة، وتعكس كل زهرة جهداً جماعياً يرمز إلى التفاني من أجل حماية البيئة.. ويأتي هذا العمل ضمن مبادرة «متحدون من أجل المناخ» التي أطلقتها منصة «زي آرتس» للفنون.