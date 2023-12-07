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ناسا تحتفل بمرور 25 عاماً على تشغيل محطة الفضاء الدولية

ناسا تحتفل بمرور 25 عاماً على تشغيل محطة الفضاء الدولية
7 ديسمبر 2023 09:36

احتفلت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بالذكرى الـ 25 لبدء العمل في محطة الفضاء الدولية، بحفل أقيم الأربعاء.


وأمضى نائب الرئيس التنفيذي لناسا بوب كابانا، ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو حوالي نصف ساعة على الهاتف مع رواد الفضاء المتمركزين حالياً في محطة الفضاء الدولية، وهم سبعة رجال ونساء من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان وروسيا.

وقبل 25 عاماً بالضبط تم توصيل أول وحدتين، "يونايتي" و"زاريا".

وكانت الوحدة الروسية زاريا قد أطلقت إلى الفضاء قبل نحو ثلاثة أسابيع. وكان كابانا، كان أول أميركي يدخل محطة الفضاء الدولية.

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ومنذ ذلك الحين، يدور الموقع البشري حول الأرض 16 مرة في اليوم على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر.

 

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
ناسا
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