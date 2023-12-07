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The Marvels.. «البطلات الخارقات»

لقطة من الفيلم
8 ديسمبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد أحداث الجزء الثاني من Captain Marvel الذي عرض عام 2019، ودارت قصته حول «كارول دانفرز - كابتن مارفل» التي انضمت إلى عالم مارفل كبطلة خارقة، تعود في الجزء الثاني من السلسلة في فيلم The Marvels، وتحاول بكل قواها إنقاذ الأرض من الشريرة «دار بن». 
يشارك في بطولة الفيلم كل من بري لارسون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، صامويل إل. جاكسون، زاوي أشتون وكارولين سيمونيت، وهو من تأليف وإخراج نيا داكوستا.
الفيلم مأخوذ من القصص المصورة عن «عالم مارفل»، ويمزج بين الأكشن والخيال العلمي والكوميديا، ويظهر بطلتين خارقتين جديدتين هما «كاملا خان» الشهيرة في مسلسل Ms. Marvel والتي تؤدي دورها إيمان فيلاني، و«مونيكا رامبو» التي تؤدي دورها تيونا باريس، والتي اكتسبت قوى خارقة بعد أحداث WandaVision.

ظاهرة غريبة
تكتشف «كارول دانفرز - كابتن مارفل» التي تؤدي دورها بري لارسون، أن هناك ظاهرة غريبة تربطها بـ«كاملا» و«مونيكا»، وعليها أن تتكاتف معهما لإنقاذ الكون.
ويستعرض الفيلم قصة البطلات الخارقات، حيث يتعرف المشاهد على كيفية حصول كل منهن على قواها الخارقة، وتحاول «كارول دانفرز - كابتن مارفل» الوصول إلى البطلتين الخارقتين ومساعدتهما على التحكم بقواهما سوياً، من أجل التصدي لـ «دار بن» التي تجسدها زاوي أشتون، خصوصاً بعدما استخدمت «السوار» لتمزيق نقطة قفز في الفضاء.

ذكاء اصطناعي
الشريرة «دار بن»، هي أحد الناجين من حرب «كري الأهلية» التي أعقبت تدمير كابتن مارفل لـ Supreme Intelligence، وهو الذكاء الاصطناعي الذي حكم كوكب «هالا» موطن «دار بن»، ما يجعل «دار بن» تسعى بكامل قواها لإنقاذ شعبها، فتحاول تدمير الكون والانتقام من «البطلات الخارقات».

تجميع القوى
تنجح «كارول دانفرز» مع «مونيكا» و«كاملا» في معرفة كيفية العمل معاً، وإيقاف «دار بن» قبل أن تستخدم نقطة القفز في الفضاء لتدمير الأرض، ويساعدهن على مهمتهن «نيك فيوري» الذي يؤدي دوره صامويل إل. جاكسون، من محطة الفضاء S.A.B.E.R.

أول فيلم
يمثل The Marvels أول أفلام المخرجة نيا داكوستا في عالم مارفل السينمائي، وقد استطاعت تنفيذ مشاهد أكشن بمؤثرات احترافية.

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