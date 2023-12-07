ناصر التميمي: «العاصمة سينما» تعزز حضور الفيلم الإماراتي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«العاصمة سينما» أول قناة محلية لعرض الأفلام الإماراتية، انطلقت بهدف تعزيز المشهد السينمائي في الدولة من خلال الحضور الفعلي للأفلام الإماراتية المتنوعة بين الدراما والأكشن والكوميديا والخيال العلمي، والتي حققت رواجاً كبيراً بعد عرضها في صالات السينما، ومشاركتها في مهرجانات سينمائية خليجية وعربية وعالمية، وحصدها جوائز عالمية.



حضور قوي

المخرج والمنتج ناصر التميمي، رئيس قناة «العاصمة سينما»، صرح لـ«الاتحاد»، بأن القناة تُعتبر منصة لاستكشاف عوالم السينما المحلية وعرض مجموعة من الأفلام الإماراتية المتميزة، التي تولى تنفيذها نخبة من صناع السينما المخضرمين والمواهب الشابة، اولذين تكاتفوا من أجل الحضور القوي للفيلم الإماراتي، وتحقيقه المنافسة على شباك التذاكر والمنصات الرقمية، مع الأفلام العالمية والعربية الأخرى. وذكر أنه سيتم الاتفاق مع صناع السينما المحلية للحصول على حقوق عرض أفلامهم على شاشة «العاصمة سينما».

دعم المواهب

التميمي كانت بداياته في عالم الإخراج عام 2010، بتنفيذ عدد من الأفلام القصيرة، ومنها «حصة» و«عقد احتراف» و«صرخة أنثى»، ليدخل بعدها عام 2016 مجال صناعة الأفلام الروائية الطويلة، ثم أخرج مجموعة من الأفلام أبرزها: «كرت أحمر» و«سفر اضطراري» و«نحس إكس لارج».

وذكر أن بعد هذه المسيرة في مجالي الإخراج والإنتاج، جاءت فكرة تنفيذ «العاصمة سينما» لنقل الخبرات ودعم المواهب الجديدة التي لديها الشغف في عالم السينما، خصوصاً مع التطور الذي تشهده الإمارات في صناعة المحتوى الإبداعي.



منبر تعليمي وتثقيفي

وقال التميمي: «العاصمة سينما» ليست قناة لعرض الأفلام الطويلة والقصيرة فحسب، بل هي منبر تعليمي وتثقيفي للجيل والمواهب السينمائية الجديدة، بهدف تعزيز المشهد السينمائي في الإمارات، حيث سيتم تنفيذ برامج متنوعة تكسب المواهب الخبرات اللازمة لمعرفة أسس الإنتاج والإخراج والتمثيل، إلى جانب متابعة كواليس تنفيذ الأعمال السينمائية، من خلال البرامج التي سيتم عرضها بشكل يومي وأسبوعي، ومنها «تاريخ السينما الإماراتية» و«ورش العمل» و«خلف الكواليس»، «أخبار السينما» و«لقاءات مع صناع السينما».

وأوضح التميمي أن القناة ستتخصص أيضاً في تغطية الفعاليات السينمائية والمحافل الفنية المقامة داخل الدولة، وتقديم محتوى مميز للمشاهد من خلال الأخبار السينمائية الحصرية التي تتضمن كل ما هو جديد في عالم السينما.

«في غمضة عين»

حول أعماله السينمائية المقبلة صرح ناصر التميمي أنه يستعد حالياً لتنفيذ فيلم جديد بعنوان «في غمضة عين»، ومن المقرر طرحه في صالات السينما المحلية عام 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مشكلة مجتمعية مهمة، وهي انشغال الشخص بعمله ووصوله إلى أهدافه وطموحاته، ما قد يؤثر سلباً على حياته الشخصية والعائلية، حيث تمر عليه السنوات «في غمضة عين»، ويشعر بأنه كان بعيداً كل البعد عن عائلته وأولاده.



تكريم وجوائز سنوية

كشف المخرج والمنتج ناصر التميمي أنه بعد تكريم مجموعة من الفنانين الذين شهدوا حفل إطلاق القناة «العاصمة سينما»، ومنهم سلطان النيادي، منصور الفيلي، أحمد زين الهاشمي، عبدالله الجنيبي، صوغة وهالة صدقي، من المقرر أن يطلق عام 2024 جائزة سنوية بعنوان «جوائز العاصمة سينما»، ضمن فئات أفضل مخرج ومنتج وممثل، ممن أثروا الساحة الفنية بأعمال مميزة، وكانت لهم إسهامات فنية استثنائية في المشهد المحلي والعربي. وستكون اختيارات الفائزين بالجوائز عن طريق تصويت الجمهور عبر حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن التكريمات والجوائز تعطي حافزاً لصناع السينما لتقديم الأفضل.