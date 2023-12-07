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تحذير من تأثير الأجهزة الذكية على صحة المراهقين

مراهقة تتصفح الإنترنت على هاتفها الجوال
7 ديسمبر 2023 22:15

أظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، خطورة استخدام الهاتف الذكي لساعات طويلة على صحة المراهقين.
وبينت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 50 ألف مراهق كوري، أن أولئك الذين استخدموا الهاتف الذكي لأكثر من أربع ساعات يوميًا كانت لديهم مشاكل في الصحة العقلية ويعانون من تعاطي المخدرات. وقد قدم جين هوا مون وجونج هو تشا من المركز الطبي بجامعة هانيانج في كوريا وزملاؤهما هذه النتائج في مجلة PLOS ONE المتاحة للجمهور.
ونقل موقع medicalxpress.com "أظهرت الأبحاث السابقة أن استخدام الهواتف الذكية بين المراهقين قد زاد في السنوات الأخيرة، وأن هذا الاستخدام قد يرتبط بزيادة الأضرار الصحية مثل الاضطرابات النفسية، ومشاكل النوم، والمشكلات المتعلقة بالعين، والاضطرابات العضلية الهيكلية".
مع ذلك، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن بعض الاستخدام اليومي للإنترنت قد يرتبط بتحسن الصحة البدنية والعقلية للمراهقين.
لتعميق فهم العلاقة بين استخدام المراهقين للهواتف الذكية والصحة، قام مون وتشا وزملاؤهما بتحليل بيانات أكثر من 50 ألف مراهق مشارك في المسح الذي جرى على شبكة الإنترنت حول السلوكيات الخطرة للشباب الكوري، والذي تم جمعه في عامي 2017 و2020. تضمنت البيانات ما يلي: العدد التقريبي للساعات اليومية التي يقضيها كل مشارك على الهاتف الذكي بالإضافة إلى التدابير الصحية المختلفة.
استخدم التحليل الإحصائي مطابقة درجات الميل للمساعدة في حساب العوامل الأخرى التي يمكن ربطها بالنتائج الصحية، مثل العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وجد الباحثون أنه في عام 2020، بلغت نسبة المراهقين في الدراسة الذين استخدموا الهاتف الذكي لأكثر من ساعتين يوميًا 85.7%، مقارنة بـ64.3% في عام 2017. وكان لدى المراهقين، الذين استخدموا الهاتف الذكي لأكثر من أربع ساعات يوميًا، معدلات أعلى من التوتر والأفكار الانتحارية وتعاطي المخدرات مقارنة بأولئك الذين يستخدمون أقل من أربع ساعات في اليوم. مع ذلك، واجه المراهقون، الذين استخدموا الهاتف الذكي لمدة ساعة أو ساعتين يومياً، مشاكل أقل من المراهقين الذين لم يستخدموا الهاتف الذكي على الإطلاق.
لاحظ المؤلفون أن هذه الدراسة لا تؤكد وجود علاقة سببية بين استخدام الهواتف الذكية والنتائج الصحية الضارة. ومع ذلك، يمكن أن تساعد النتائج في توجيه إرشادات استخدام المراهقين للهواتف الجوالة والأجهزة الذكية، خاصة إذا استمر الاستخدام اليومي في الارتفاع.
ويضيف المؤلفون: "يظهر هذا البحث تأثير استخدام الأجهزة الذكية لأكثر من أربع ساعات يومياً على صحة المراهقين".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأجهزة الذكية
الهاتف الجوال
الإنترنت
مراهقون
الصحة العقلية
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