«قناة أبوظبي» تعرض الحلقة الأولى من «أحلام ألف ليلة وليلة».. غداً السبت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قناة أبوظبي» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، بدء عرض البرنامج الفني الجديد «أحلام ألف ليلة وليلة»، الذي تُقدّمه الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 9 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.وتستضيف أحلام من خلال هذا البرنامج الجديد، قاعدة جماهيرية واسعة، الذين سيتابعون على مدى حلقاته الـ13، مجموعة متميزة من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي في العاصمة أبوظبي، لتصحبهم في رحلة آسرة تجمع في مشهد واحد، وأثير ملهم، خلاصة الموروث الفني الذي يدمج الأصالة بالحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي وترفيهي مشوق.

وتدشن أحلام، أولى حلقات البرنامج باستضافة الفنانة المغربية أسماء المنور والفنان المغربي حاتم عمور. فيما تضم قائمة الضيوف في بعض من الحلقات المرتقبة، كوكبة استثنائية من أبرز نجوم الفن والغناء العربي والذين سيحيون أمسيات غنائية متميزة تمتزج فيها أصواتهم الأصيلة وسط أجواء طربية ساهرة، ومنهم: نبيل شعيل، صابر الرباعي، ميادة الحناوي، هاني شاكر، خالد عبد الرحمن، عبادي الجوهر وأصالة.

ويهدف برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي يُصنف ضمن فئة البرامج الفنية الموسيقية الترفيهية، إلى تسليط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية، ومد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، احتفاء بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.

ومن المتوقع أن يترك البرنامج بصمة مميزة وصدىً إيجابياً واسعاً على الساحتين الفنية والإعلامية، وأن يحظى كذلك بإعجاب شريحة واسعة من الجمهور العربي، لتقديمه محتوى متميز وغني يعكس أصالة الموسيقى العربية من خلال فقرات «الديو» المشترك بين أحلام وعدد من ألمع فناني الغناء العربي.

وينسجم عرض البرنامج، الذي يُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى العالم العربي، مع الاستراتيجية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توظف بنية تحتية وتقنية متقدمة، تلتزم بأعلى المعايير العالمية لإنتاج برامج متنوعة تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، وتتماشى مع مختلف الفئات العمرية، وتوائم تطلعات جيل المستقبل.