«شبح» الإماراتي.. في «الدولي للفيلم عبر الصحراء»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك السينما الإماراتية في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء، الذي يُنظم بمدينة زاكورة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري، من خلال شريط «شبح» للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، الذي يمزج بين التشويق والإثارة والغموض.

تدور قصة الفيلم حول صراع عائلي على إرث قديم، من خلال قصة جَدة تطالب بأن يعيش جميع أفراد عائلتها معاً في بيت العائلة الكبير قبل أن توافق على بيعه، وتبدأ المغامرة عندما تنتقل العائلة من أبوظبي إلى بيت العائلة لتواجه العديد من الأحداث المرعبة والغامضة.

«شبح» من بطولة مريم سلطان، وعبدالله الجنيبي، وحميد العوضي، وآلاء شاكر، ولبنى الحسن، وخالد النعيمي، ومايد البلوشي، وسيف الثوجلي، ورحاب المهيري، وكانو الكندي، وراسم الذهب، والممثل الجزائري جيلالي بوجمعة.

إلى جانب الإمارات، تشارك أفلام أخرى من تونس، فرنسا، إيران، ايطاليا، بوركينا فاسو، بلجيكا، جزر موريس، والمغرب، فيما تشارك أنجولا كضيف شرف الدورة.

وأعلنت إدارة المهرجان، أن هناك 14 بلداً، تتنافس على جوائز المسابقات الرسمية للدورة السابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء، من بينها فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة التخييلية، وهما «ملكات» لياسمين بنكيران، و«إيقاعات تامازغا» لطارق الإدريسي.

أما باقي الأفلام المشاركة في هذه المسابقة، فهي: «المدينة» لمخرجه علي حزرتي من إيران، «حرقة» لمخرجه لطفي ناثان وهو فيلم مشترك بين فرنسا وتونس ولوكسمبورغ وبلجيكا، و«متمرد» لمخرجيه عادل العربي وبلال فلاح من بلجيكا، و«أرض النساء» لمخرجته ماريسا فالون من إيطاليا، و«شبح» لمخرجه عامر سالمين المري من الإمارات، و«انظر إلى النجوم» لمخرجه دافيد كونصتونتان من جزر موريس.

في مسابقة الأفلام الوثائقية، تشارك المغرب بفيلمين، هما «لعزيب» لجواد بابيلي، و«ذاكرة جسد» لمحمد زوغو، إضافة إلى «عقرب مجنونة» لأكرم منصر من تونس، و«رحلة الحطب الأخضر» لمخرجه كولشهر دامغاني من إيران، و«السينما والطاكسي وأنا» لمخرجه سلام زامباليغر من بوركينا فاسو، و«أنا فرصة» لمخرجه مارك هنري واجنيرك من بلجيكا والكونغو، و«عشرون عاماً فيما بعد» لمخرجه موسى توري من السنغال.

أما مسابقة الأفلام القصيرة المغربية، فتضم أفلاما منها: «على قبر أبي» لجواهين زنتان، و«دجين» لمحمد بوحاري، و«مدام بيبي» لفؤاد سويبة، و«أميرة» لرشيدة السعدي، و«لامفتاح» لوليد المسناوي، و«وحم» للحسين حنين.