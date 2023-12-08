السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

من السطو المسلح إلى السطور.. شاعر يولد خلف القضبان

خالد ميلودي
8 ديسمبر 2023 19:57

اكتشف الفرنسي خالد الميلودي، خلال الأعوام التسعة والعشرين التي أمضاها وراء قضبان السجون الفرنسية، لتورطه في السرقة، أن الشِعر يمكن أن يكون خشبة الخلاص له. وهو يحرص اليوم باستمرار على أن يُطلع السجناء الآخرين على تجربته درَجَ الميلودي على التردد إلى السجن المخصص للحبس الاحتياطي في "كوربا"، بالقرب من مدينة "ليون"، مع أنه لم يمكث يوماً وراء قضبان زنزاناته.
استعادته الرجل، البالغ 63 عاماً، حريته منذ عام 2021. لكنه ما يزال يتردد على السجون. 
في غرفة مزيّنة بصور الكتّاب، يجلس نحو عشرة سجناء على شكل حلقة، وينصتون إلى ما يقوله الميلودي بصمت مطبق. ويعلّق أحدهم واصفاً الرجل بأنه "واثق من نفسه"، إذ يدرك أن "مسيرته المضطربة" توفّر له "صدقية" تسهّل له التأثير في المستمعين إليه.
يروي الميلودي خلال هذه الزيارة أن كل الظروف الإشكالية اجتمعت منذ البداية في حياته لتقوده إلى ما وصل إليه ومنها "عنف الأب" وإيداعه "لدى عائلة مضيفة"، وتوجهه إلى "الملاكمة" وهو بعد مراهق...
ويقول "عندما كنت صغيراً، كنت غاضباً ومستاءً، وكانت لديّ غريزة بقاء قوية". وأدى هذا المزيج إلى ما يصفه بـ"أول خروج عن الطريق"، إذ حُكم عليه عندما كان في التاسعة عشرة بالحبس لمدة عام بعد شجار.
وفي سجن "فلوري ميروجي"، تعرف على مع لصوص أكبر منه سناً وتبنّوه. ويقول "في ظل النقص العاطفيّ لديّ، كنت أبحث عن عائلة، واعتقدتُ أنني وجدت واحدة".
عند إطلاق سراحه، التقى رفاق السجن السابقين في إحدى المقاهي، فبدأت "مرحلة ثانية من حياته، حافلة بأعمال السطو، وبذهاب وإياب مستمرين إلى السجن ومنه"، وبقيت الحال على هذا المنوال سنوات عدة، وُلد خلالها أبناؤه الستة.
- "معجزة" 
وفي عام 2007، دانه القضاء بمهاجمة مركبة لنقل البضائع في باريس وبعملية سطو تخللها إطلاق نار على عناصر شرطة في مدينة "روان". وحُكِم عليه بالسجن 30 عاماً، أي أنه كان ليمضي بقية حياته وراء القضبان إذ كان في السابعة والأربعين.
وصُنّف الميلودي من السجناء الذين ينبغي إخضاعهم لرقابة مشددة، وأودِع أقساماً من السجن مخصصة لهذه الفئة، وراودته فكرة الانتحار، لكنّ الغلبة في نهاية المطاف كانت للرغبة في الحياة، واتجه إلى الكتابة التي لم يسبق له أن مارسها.
ويروي "أنا الذي لم أكن راجعتُ ضميري يوماً، بعد أن بكيتُ كثيراً، بدأتُ بكتابة قصائد عن سيرتي الذاتية".
في أبيات قصائده، أجرى تشريحاً لما عاناه في بيته من "وحشية" والده.
كذلك أجرى بالشعر نقداً ذاتياً لما اتخذه من "خيارات سيئة" ولما عاناه في السجن، وشيئاً فشيئاً، شعر بأنه يتعافى.
ويشدد على أنه لا يعتبر نفسه "ضحية"، بل "شخصاً حصلت له معجزة". ويضيف "لهذا السبب، أستطيع العودة إلى السجن: لقد تحررتُ من غضبي".
بعد إطلاق سراحه في يناير 2021، انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس. وعمل لمدة عامين كسائق توصيل، وروى حياته في كتاب بعنوان "ألوان الظل" صدر عام 2022.
وهو اليوم يتلو قصائده على خشبة المسرح مع عزف مُرافِق على البيانو، ويأمل في أن ينشر قريباً ديواناً شعرياً بعنوان "الكلمات تحت الجلد". والأهم أنه يدير ورش عمل للسجناء والشباب الذين يواجهون صعوبات أو تلاميذ مدارس ثانوية لمساعدتهم في "العثور على خشبة خلاصهم".

أخبار ذات صلة
السجن 30 عاما لقادة أقوى مافيا في إيطاليا
السجن 10 سنوات ومليونا درهم لاستئصال الأعضاء خلسة أو بالإكراه
المصدر: آ ف ب
خالد الميلودي
شاعر
السجن
السطو المسلح
خالد ميلودي
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©