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«مسيرة الحضارات».. أيقونة «مهرجان الشيخ زايد»

جانب من مسيرة الحضارات في مهرجان الشيخ زايد
8 ديسمبر 2023 20:56

أبوظبي (وام)
يواصل مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استقطاب الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والعروض المميزة، حيث تقدم مسيرة الحضارات العالمية من خلال فرق من مختلف أنحاء العالم، الفلكلور الشعبي في مسيرة أسبوعية تجوب ساحات المهرجان.
تعزز مسيرة الحضارات العالمية من أهداف المهرجان كملتقى للحضارات وثقافات العالم المختلفة والمتنوعة وتمازج الشعوب معاً، لتعكس تجمع الحضارات على أرض المهرجان وتنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم القائمة على التسامح والمحبة والسلام في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية.
تقدم مسارح الأحياء العالمية عروضاً يومية متنوعة طيلة أيام المهرجان للفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول على مختلف مسارح المهرجان، كما تعكس الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم جوانب مختلفة من هذه الثقافات كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات والأهازيج التقليدية.
تشكل «مسيرة الحضارات»، تظاهرة تراثية فنية وكرنفالاً ثقافياً في ساحات المهرجان، لتجمع كافة أنواع الفنون الشعبية العالمية التي تتنوع بين الفلكلور والأهازيج التراثية وموروثات الشعوب، وتتمثل في الأداء الشعبي المميز لهذه الفنون.
تشهد مسيرة الحضارات تفاعلاً كبيراً من زوار مهرجان الشيخ زايد، للاستمتاع بمشاهدة الملابس الفلكلورية التراثية للدول المشاركة في المسيرة، والتي ترتديها الفرق المحلية والعالمية وتستعرضها أمام ثقافات العالم مع الموسيقى الشعبية المميزة التي تعبر عن حضارات الشعوب، في أجنحة دول الخليج، وروسيا، وتركيا، وتايلاند، والصين، وأوزبكستان، وأفغانستان، والهند، وباكستان، وإيران، واليمن، وبلاد الشام، وأفريقيا، والمغرب، ومصر، وتونس.

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