سايدمن وأبو فلة.. ضيوف «قمة المليار متابع»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «قمة المليار متابع» عن مجموعة من أبرز الأسماء المشاركة في نسختها الثانية، التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد» يومي 10 و11 يناير 2024 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «لنتواصل»، حيث يشارك ألمع صنّاع المحتوى في مجالات مختلفة، من الإعلام والترفيه والرياضة والطبخ والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا وغيرها، في فعاليات متنوعة بين خطابات ملهمة، وجلسات حوارية، ونقاشات ثرية، ولقاءات حية مع الجمهور.

من أبرز المتحدثين في القمة على المستوى الدولي أشهر نجوم اليوتيوب في أميركا الجنوبية جيرمان جارمينديا، وأشهر فريق يوتيوب في أوروبا مجموعة سايدمن، وصانعة المحتوى الأعلى في نسبة المتابعين من السيدات في الهند براجاكتا كولي، وأحد أبرز صنّاع محتوى الألعاب والرياضات الالكترونية في الهند تكنو جيمرز، وصاحب المحتوى الإنساني المُلهم زاكري ديرينيوسكي.

كما تستضيف القمة صاحب الأرقام القياسية والحملات الإنسانية أبو فلة، والإعلامي وصانع المحتوى الساخر أحمد البشير، والفائز بلقب نجم وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط لعام 2022 أحمد أبو الرب، والشيف اللبنانية «أميرة ديزني» عبير الصغير.

ويقول صانع المحتوى التشيلي جيرمان جارمينديا، إن الفيديوهات الكوميدية وألعاب الفيديو التي يقدمها قادت إلى متابعته من قبل أكثر من 121 مليون متابع، حيث يستخدم الفكاهة للتعليق على مواضيع الحياة اليومية والموسيقى والرياضة والثقافة.

فيما يتابع مجموعة سايدمن، أكبر صنّاع محتوى يوتيوب في أوروبا، أكثر من 37 مليون معجب على حسابهم الرسمي في مختلف المنصّات، وتحقق فيديوهاتهم مليارات المشاهدات عبر الإنترنت.

أما أبو فلة، صاحب الأرقام القياسية للحملات الإنسانية، فهو صانع محتوى متعدد المواهب، يتابعه أكثر من 49 مليون متابع، وقد اشتهر بمحتوى الترفيه والألعاب، وبحملاته الخيرية، وهو يُعد نموذجاً يحتذى به للشباب العربي، حيث استطاع تحقيق نجاح كبير في وقت قصير، كما أنه نموذج للإنسان الذي يسعى لمساعدة الآخرين.

فيما تعتبر عبير الصغير، أشهر شيف لبنانية تجمع بين الطبخ والموضة على «تيك توك» في الوطن العربي، وتقدم فيديوهات طبخ على قناتها التي تحظى بأكثر من 33.2 مليون متابع، وتتميز بمهارتها في طهي الأطباق التقليدية والعالمية، وتُظهر اهتمامًا لافتًا بالموضة، والتاريخ، والتراث وتمزج هذه العناصر ببراعة في فيديوهات الطبخ الخاصة بها، وهو ما يميز محتواها.