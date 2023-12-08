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«قناة أبوظبي».. تُطلق اليوم «أحلام ألف ليلة وليلة»

أحلام ولمنور وعمور خلال أولى حلقات البرنامج (من المصدر)
9 ديسمبر 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «قناة أبوظبي» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، عن بدء عرض البرنامج الفني الجديد «أحلام ألف ليلة وليلة»، الذي تُقدّمه الفنانة الإماراتية أحلام، اعتباراً من اليوم (السبت 9 ديسمبر)، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
من خلال هذا البرنامج الجديد، الذي يستقطب قاعدة جماهيرية واسعة، تتابعه على مدى حلقاته الـ13، تستضيف أحلام مجموعة متميزة من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي في العاصمة أبوظبي، لتصحبهم في رحلة آسرة تجمع في مشهد واحد، وأثير ملهم، خلاصة الموروث الفني الذي يدمج الأصالة بالحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي وترفيهي مشوق.

أجواء طربية
وتدشن أحلام، أولى حلقاته باستضافة الفنانة المغربية أسماء لمنور والفنان المغربي حاتم عمور، فيما تضم قائمة الضيوف في حلقات مرتقبة، كوكبة استثنائية من أبرز نجوم الفن والغناء العربي الذين يحيون أمسيات غنائية متميزة تمتزج فيها أصواتهم الأصيلة وسط أجواء طربية ساهرة، ومنهم: نبيل شعيل، صابر الرباعي، ميادة الحناوي، هاني شاكر، خالد عبد الرحمن، عبادي الجوهر وأصالة.

تواصل فني
ويهدف برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي يُصنف ضمن فئة البرامج الفنية الموسيقية الترفيهية، إلى تسليط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية، ومد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، احتفاء بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء. 
ومن المتوقع أن يترك البرنامج بصمة مميزة وصدىً إيجابياً واسعاً على الساحتين الفنية والإعلامية، وأن يحظى كذلك بإعجاب شريحة واسعة من الجمهور العربي، لتقديمه محتوى متميزاً وغنياً يعكس أصالة الموسيقى العربية، من خلال فقرات «الديو» المشترك بين أحلام وعدد من ألمع فناني الغناء العربي.

معايير عالمية
ينسجم عرض برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة»، الذي يُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى العالم العربي، مع الاستراتيجية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توظف بنية تحتية وتقنية متقدمة، تلتزم بأعلى المعايير العالمية لإنتاج برامج متنوعة تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، وتتماشى مع مختلف الفئات العمرية، وتوائم تطلعات جيل المستقبل.

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