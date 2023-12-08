«مهرجان أم الإمارات».. 24 يوماً من المرح

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

وسط تفاعل جماهيري من مختلف الجنسيات والأعمار، انطلق أمس «مهرجان أم الإمارات 2023»، الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، على كورنيش أبوظبي، الذي تستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر الجاري، ليقدم لزواره باقة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات المبهرة والعروض الترفيهية الحية على مدار 24 يوماً، حاملاً البهجة والمرح للزوار بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، وسط أجواء مليئة بالتشويق ترضي تطلعاتهم.



وجهة مثالية

يضم «مهرجان أم الإمارات»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، العديد من الأنشطة الترفيهية، بدءاً من التراكيب الفنية الخاطفة للأنظار، ومفاهيم عالم الطبخ الشهية، وصولاً إلى الألعاب والمغامرات والجولات الكرنفالية، كما يضيء المهرجان الذي تولت مؤسسة «براغ» وضع تصوُّره وإنتاجه، الضوء على مكانة إمارة أبوظبي، بوصفها الوجهة المثالية للباحثين عن الدفء والإلهام والاستمتاع بأجوائها الشتوية الخلابة.

تسلية ومغامرات

ضمن منطقة التسلية، تحظى العائلات بفرصة الانغماس في مغامرة فريدة من نوعها واستكشاف عوالم «باربي» و«سونيك» على أرض «سبيس تون»، إلى جانب زيارة متحف «بالمقلوب: ذا أبسايد داون» من أمستردام، وهو تجربة تفاعلية تضفي الكثير من المرح وتقدم فرصة استثنائية لالتقاط صور داخل حوض مليء بالكرات، فضلاً عن خدع بصرية مدهشة.

فيما يستمتع الأطفال بالعديد من الألعاب والمغامرات الرائعة، من خلال الغوص في مساحة لعب هائلة تضم بيتاً مليئاً بالألعاب وأراجيح وكابينة هاتف ومتجر أقراص جراموفون وغرفة تزلج، مع الاستمتاع بجولات الكرنفال، وألعاب سيارات التصادم، وجولات الكاروسيل، وألعاب المهارات والفنون، والحرف اليدوية.

تشويق

وبالانتقال إلى منطقة التشويق، يخوض الزوار تجارب ممتعة، بما فيها «مغامرات الهرب» من الزومبي داخل غرفة الرعب، و«اختبار المهارات» داخل مسار سيارات دفع رباعي مصممة لالتقاط أجمل الصور، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بعروض مدهشة على لوح التزلج داخل منطقة «سكيت أم الإمارات» من (RollDXB).



تسوق وتذوق

وبالوصول إلى منطقة التسوق والتذوق في «مهرجان أم الإمارات»، يستكشف الزوار والعائلات مزيجاً من النكهات الشرقية والغربية التي تقدمها مجموعة من المطاعم العربية والعالمية، إلى جانب خوض تجربة المهارة اليدوية التي تعكس جوهر المنطقة العربية.

«أفلام في الحديقة»

ضمن فعاليات «مهرجان أم الإمارات 2023» يعود عرض «أفلام في الحديقة» بقوة، ليقدم يومياً عبر شاشة ضخمة في منطقة التشويق، مجموعة من الأفلام الكلاسيكية الشهيرة التي حققت نجاحاً كبيراً منها: «لايون كينغ» و«جارديانز أوف ذا جالاكسي».



حفلات غنائية وموسيقية

يكون عشاق الموسيقى على موعد في «مهرجان أم الإمارات»، مع رحلة مليئة بالألحان الغنائية الممتعة، ومشاهدة العديد من الحفلات الفنية العربية والعالمية داخل منطقة الترفيه، حيث يحيي اليوم السبت الفنانان رامي صبري ونانسي عجرم حفلهما، يصاحبهما «دي جي» أصيل، فيما تقدم فرقة «بلاك آيد بيز» حفلاً في 13 ديسمبر، وفرقة تقدم أغاني الفنانة تايلور سويفت يوم 16 ديسمبر، أما رشا رزق فتعتلي خشبة مسرح منطقة الترفيه يوم 23 ديسمبر، فيما يحيي كايروكي والفرعي حفلاً في 30 ديسمبر، ويجتمع تامر حسني وسيف نبيل في حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر.