توعية صحية وتلوين وجلسات لياقة في حديقة أم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع إجازة المدارس لموسم الشتاء نظمت حديقة أم الإمارات أمس أنشطة وفعاليات مميزة، وتشمل الفعاليات التي تستمر اليوم أيضاً حواراً حول أهمية قراءة ملصقات المواد الغذائية وضرورة اتباع نمط حياة صحي، وعرض جوقة عيد الميلاد الموسيقي الذي تقدمه فرقة «ون هارموني» وجلسات السرد القصصي، التي تقام ضمن احتفالات سوق الحديقة، وعلى مدار اليومين يستمتع الصغار بجلسات اللياقة البدنية وأنشطة التلوين، والليغو، والرسم على الوجه وكذلك جلسات علاج طبيعي مجاني لزوار الحديقة في عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى عروض الأفلام في الهواء الطلق، ضمن فعالية سينما الحديقة.