السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

العثور على بقايا ديناصورين صغيرين في كندا

العثور على بقايا ديناصورين صغيرين في كندا
9 ديسمبر 2023 14:36

عثر على بقايا اثنين من الديناصورات الصغيرة داخل حفرية تيرانوصور يرجع تاريخها لـ75 مليون سنة، مما يلقي ضوء جديد على النظام الغذائي المتغير للحيوانات المفترسة القديمة.

ووفقا لدراسة نشرتها دورية ساينس أدفانسز، عثر الباحثون على الأطراف الخلفية لاثنين من الديناصورات الصغيرة، التي تشبه الطيور، تسمى ستيبيز أسفل القفص الصدري لديناصور جورجوصور شاب وهو من نفس عائلة تيرانوصور ريكس.  ويقول الباحثون المشاركين في الدراسة إن الاكتشاف يشير إلى أن ديناصورات جورجوصور الأحداث كانت تفترس الديناصورات الصغيرة اليافعة، بينما تشير أدلة الحفريات الأولى إلى أن الجورجوصور البالغ كان يهاجم الديناصورات الضخمة الآكلة للنباتات، ويلتهمها.

وكانت الديناصورات الأخيرة تعيش في قطعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا). وقالت دكتور دارلا زيلينتسكي، أحد العلماء المشرفين على الدراسة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الكشف يعتبر "دليلا قويا على أن التيرانوصور غير نظامه الغذائي خلال نشأته". وأضافت: "نعلم الآن أن تلك (التيرانوصور) المراهقة كانت تصطاد الديناصورات الصغيرة اليافعة". وأوضحت: "من المحتمل أن ديناصورات تيرانوصور الصغيرة والساذجة تلك لم تكن جاهزة للانضمام إلى الديناصورات ذات القرون التي يزن البالغون فيها آلاف الكيلوجرامات". وجرى اكتشاف الحفرية في الأصل في ألبرتا بادلاندز بكندا عام 2009، ولكنها كانت مدفونة في الصخر واستغرق الأمر سنوات لإعدادها للدراسة. 

المصدر: رويترز
ديناصور
حفريات الديناصورات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد تعيين معالي عمر سلطان العلماء مديراً عاماً لمكتب ولي عهد دبي
اليوم 15:19
«السرطان» يهاجم «أسطورة التنس» للمرة الثانية
الرياضة
«السرطان» يهاجم «أسطورة التنس» للمرة الثانية
اليوم 15:01
طارق بن خادم نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية
الرياضة
طارق بن خادم نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية
اليوم 15:00
شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي في مؤتمر الأطراف COP28
علوم الدار
شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي في مؤتمر الأطراف COP28
اليوم 14:51
الإعلان عن الشركات المصنفة لمبادرة «100 شركة من المستقبل»
اقتصاد
الإعلان عن الشركات المصنفة لمبادرة «100 شركة من المستقبل»
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©