أبو رية.. من «طلعت حرب» إلى «عمر مكرم»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى كمال أبو رية من تصوير دوره في فيلم «المنبر»، وقال إن العمل يتناول في إطار تاريخي وبمزيج من الإثارة والتشويق، دور الأزهر الشريف على مدار

الـ 1050 عاماً الماضية في التسامح، وتأثيره الكبير في القرن التاسع عشر، وكفاحه ورجاله ضد الاحتلال الفرنسي لمصر خلال الفترة من 1798 وحتى 1801، ثم تولي محمد علي باشا حكم البلاد.

ويجسد في الفيلم شخصية عمر مكرم الذي لقب وقتها بـ«زعيم الشعب» لدوره الوطني الكبير. يشارك في العمل أحمد حاتم وعمر السعيد وآيتن عامر، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، ويعرض قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشار أبو رية إلى أنه انتهى أيضاً من تصوير دوره في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، مع مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة، وإخراج محمد سامي، ويجسد فيه شخصية والد بطلة الأحداث، ويعمل محامياً.

كما ينتظر تصوير مسلسل «طلعت حرب»، ويجسد فيه شخصية رجل الاقتصاد الأشهر الذي أرسى نهضة تنموية شاملة في ظل ظروف صعبة واستعمار وتحكم رجال أعمال أجانب ومصريين، ووضع اللبنة الأولى للاقتصاد المصري، وإنشاؤه لكل المؤسسات التي حملت اسم مصر، مثل «بنك مصر» و«استديو مصر» و«مصر للطيران» وغيرها.

يذكر أن أبو رية جسّد، خلال مشواره، عدداً من الشخصيات الشهيرة في مختلف المجالات، منها الشاعر أحمد رامي في «أم كلثوم»، والخليفة المهدي في «عصر الأئمة»، وعلي مبارك في «علي مبارك»، وإسماعيل شبانة في «العندليب»، وحسن بن سرحان «السيرة الهلالية»، وبلدوين الثالث «نسر الشرق 1»، والحلاج في «سيف اليقين»، وأحمد حسنين باشا في «ملكة في المنفى».