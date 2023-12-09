«الاستعراض الحر» يُدشِّن مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

باستعراض حر للسيارات على الحلبة الخاصة في «مرعب»، وبمشاركة 70 متسابقاً، انطلقت أمس منافسات مهرجان «ليوا الدولي»، ويشهد المهرجان الذي ينظمه نادي «ليوا الرياضي» فعاليات وبطولات وأنشطة مختلفة، تشمل رياضات السيارات، والدراجات، والمحركات.

واحتفلت اللجنة المنظمة بانطلاقة المهرجان بالألعاب النارية، والتي أضاءت «سماء مرعب» قبل انطلاق الاستعراض الحر.. وتنطلق اليوم الأحد منافسات سباق «البقي تورك» وهي من المركبات ذات الإطارات الكبيرة، والتي تستخدم على الكثبان الرملية، ومصممة لسباقات الطرق الوعرة، وتعتمد هذه المركبات على «معادلات الدوران».. ويُمنح كل متسابق فرصة القيام بمحاولتين من أجل تحقيق وكسر «أفضل زمن» خلال المنافسات، وسيكون نظام التوقيت المستخدم هو «شعاع الليزر».