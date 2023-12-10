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تسليم جوائز نوبل للفائزين في أوسلو وستوكهولم اليوم

تسليم جوائز نوبل للفائزين في أوسلو وستوكهولم اليوم
10 ديسمبر 2023 10:58

سيجري تكريم الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام بتسليمهم الجوائز عبر مراسم تجرى اليوم الأحد في كل من النرويج والسويد، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش). 

وسيقوم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بتسليم جوائز نوبل للأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد في ستوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). وتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر الماضي، ويجري تقديم الجوائز تقليدياً في ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، وهو كيميائي سويدي حصل على ثروة هائلة من اختراعه للديناميت.

المصدر: وكالات
جوائز نوبل
ستوكهولم
نوبل
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