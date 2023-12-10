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الترفيه

جوهانسون: فوجئت بنجاح «ضائع في الترجمة»

سكارليت جوهانسون
10 ديسمبر 2023 23:57

عزة يوسف (القاهرة)
كشفت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، عن أنها فوجئت بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «ضائع في الترجمة»، وقت عرضه في المرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي، وأعربت عن سعادتها أكثر عندما حقق إلى 120 مليون دولار  في شباك التذاكر، بميزانية لم تتعد 4 مليون دولار أميركي. 
كان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي للكاتبة صوفيا كوبولا في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2004، وحصل على ترشيحات لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل «بيل موراي»، ورشحت جوهانسون لجائزة غولدن غلوب، عن دورها فيه.
وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن جوهانسون (39 عاماً)، لم تكن واثقة تماماً من نجاح الفيلم الذي صورته عام 2003، حينما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وقالت إنها لم تكن تتصور أن يكون عميقاً بهذا الشكل، وأن لا أحد من المشاركين فيه قد تصور هذا أيضاً أثناء عملهم عليه.
وتدور أحداث الفيلم حول ممثل عجوز يدعى بوب هاريس (موراي)، وفتاة متزوجة تدعى شارلوت (جوهانسون)، حيث يطور الاثنان صداقة بعد لقاء في فندق في العاصمة اليابانية طوكيو، والفيلم يسلط الضوء على مواضيع الوحدة والأرق والملل الوجودي والصدمة الثقافية.
وقد تألقت جوهانسون خلال الـ30 عاماً التي عملت بها في هوليوود، وقدمت أفلاماً متميزة ومتنوعة واستطاعت أن تنفرد ببطولة بعضها، مما زاد من ثروتها بشكل كبير.

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