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«الرسم بالضوء».. لوحات ملهمة بتقنيات بسيطة

«الرسم بالضوء».. لوحات ملهمة بتقنيات بسيطة
11 ديسمبر 2023 01:34

تحت عنوان «أشعل إبداعك» ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، في السادس والعشرين من ديسمبر الحالي، ورشة عمل «الرسم بالضوء»، وتجمع هذه التجربة الفريدة، المخصصة للفئة العمرية 14 عاماً فأكثر، بين الفن والتكنولوجيا، وتتيح للمشاركين الفرصة لاكتساب مهارة التحكم بمصادر الضوء، وتعلم طرق تنفيذ لوحات ضوئية ساحرة عبر تقنيات بسيطة، إلى جانب تحويل التشكيل الضوئي من أنماط معقدة إلى تكوينات مذهلة مجردة.. وتنطوي الورشة على تجربة إبداعية غامرة يستكشف خلالها المشاركون أسرار عالم الضوء السحري، ويحولونه إلى فن بصري ملهم.

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