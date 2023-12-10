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«الفن والطبيعة» في معرض بمنارة السعديات

«الفن والطبيعة» في معرض بمنارة السعديات
11 ديسمبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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العلاقة الوثيقة بين الفن والطبيعة محور حوارات موضوعية ومناقشات هادفة تدور في أروقة معرض «جذور» بمنارة السعديات، الوجهة الفنية والثقافية التي تعمل تحت إدارة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويهدف المعرض إلى توثيق وتعزيز دور مختلف الأنشطة الفنية في ترسيخ مفهوم الاستدامة في المجتمع، ودعم الممارسات صديقة البيئة التي تضع صون الطبيعة على رأس الأولويات.
ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين، بينهم: محمد يوسف، ومصطفى بريز، ونورة النيادي، وسلمى المنصوري، وسارة الحداد، وشمسة العميري، ويطرح كل فنان رؤية فريدة حول الاستدامة والطبيعة، تتضمن سبل وآليات الحفاظ على الجمال الفطري وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

الفن
الطبيعة
منارة السعديات
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