الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فرانسيسكو: مشاركة أوسع للأطفال في صنع «القرار المناخي»

فرانسيسكو: مشاركة أوسع للأطفال في صنع «القرار المناخي»
11 ديسمبر 2023 01:34

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الكشف عن قائمة حمراء جديدة للأنواع المهددة بالانقراض
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال

عمره 14 عاماً، ويرقى وعيه البيئي واهتمامه بقضايا المناخ إلى مستوى المتخصصين الذين قضوا أعمارهم في دراسة سبل حماية الكوكب، إنه الناشط المناخي الكولومبي فرانسيسكو فيرا، الذي جاء إلى «كوب 28» للمطالبة بوضع الأطفال والمراهقين في صميم السياسات والمفاوضات والقرارات التي يتخذها المؤتمر.
وشارك فيرا في العديد من فعاليات «كوب 28»، بما في ذلك فعالية إلى جانب معهد آلانا، وهو منظمة غير حكومية برازيلية تسعى لبناء عالم أفضل للأطفال.. وقال فيرا: شاركت في يوم الأطفال والطفولة، وهو يوم مهم بالنسبة لي ولنشاطي، لأنه أول يوم في التاريخ يخصص للشباب.
وأضاف: أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك دور لأطفال العالم في هذه المحادثات بالغة الأهمية، لأننا سنكون أولئك الذين يدفعون ثمن التبعات الصعبة لتغير المناخ.. ولذا نحن بحاجة لأن نكون جزءاً أساسياً من الحل.

آخر الأخبار
أنواع مهددة بالانقراض
الكشف عن قائمة حمراء جديدة للأنواع المهددة بالانقراض
اليوم 22:19
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال
اليوم 21:49
ذياب بن محمد بن زايد يزور المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف "COP28"
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يزور المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف "COP28"
اليوم 21:28
شعار كوب 28
علوم الدار
"COP28".. الإمارات تقود الجهود الدولية في دعم التمويل المناخي
اليوم 21:25
الإمارات تعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً بشأن التجارة الإلكترونية
علوم الدار
الإمارات تعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً بشأن التجارة الإلكترونية والتنمية
اليوم 21:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©