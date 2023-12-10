فرانسيسكو: مشاركة أوسع للأطفال في صنع «القرار المناخي»

دبي (وام)

عمره 14 عاماً، ويرقى وعيه البيئي واهتمامه بقضايا المناخ إلى مستوى المتخصصين الذين قضوا أعمارهم في دراسة سبل حماية الكوكب، إنه الناشط المناخي الكولومبي فرانسيسكو فيرا، الذي جاء إلى «كوب 28» للمطالبة بوضع الأطفال والمراهقين في صميم السياسات والمفاوضات والقرارات التي يتخذها المؤتمر.

وشارك فيرا في العديد من فعاليات «كوب 28»، بما في ذلك فعالية إلى جانب معهد آلانا، وهو منظمة غير حكومية برازيلية تسعى لبناء عالم أفضل للأطفال.. وقال فيرا: شاركت في يوم الأطفال والطفولة، وهو يوم مهم بالنسبة لي ولنشاطي، لأنه أول يوم في التاريخ يخصص للشباب.

وأضاف: أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك دور لأطفال العالم في هذه المحادثات بالغة الأهمية، لأننا سنكون أولئك الذين يدفعون ثمن التبعات الصعبة لتغير المناخ.. ولذا نحن بحاجة لأن نكون جزءاً أساسياً من الحل.