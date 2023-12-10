فرقة «خير الحاي».. استعراضات على إيقاع «العيالة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تتميز الفرق الفنية في «مهرجان الشيخ زايد 2023»، بطابعها الشعبي الأصيل، إذ تعبِّر عن ثقافاتها بارتدائها ملابس فلكلورية خاصة بكل دولة، وتقدم استعراضات إبداعية بطرق فنية مختلفة، وبآلات موسيقية متنوعة وتقليدية تجسد ملامح حية من حضارات الشعوب، وتشهد حضوراً لافتاً من الزوار الذين يتفاعلون بشكل كبير مع الموروثات الفنية والفلكلورية للدول المشاركة في المهرجان.

فنون شعبية

«خير الحاي الكويتي»، إحدى الفرق الشعبية التي تجذب زوار «مهرجان الشيخ زايد» بتقديمها استعراضات تراثية احترافية على إيقاعات «فن العيالة»، تستقطب الزوار في ساحات ومناطق المهرجان المختلفة، وتستعرض بفنونها جزءاً من ملامح الثقافة والتراث الخليجي، عبر عروض وفنون شعبية تتنوع بين الفلكلور والأهازيج التراثية والموروثات القديمة التي تتمثل في الأداء الشعبي الرصين، ما يؤكد أهمية المهرجان لكونه يحتفي بثقافة حضارات العالم.

أجواء عائلية

وحول مشاركتهم في «مهرجان الشيخ زايد»، قال عوض خليفة علي، مدير الفرقة: «نشارك كل عام في الفعاليات الفنية للمهرجان منذ بداياته وحتى الآن. وتأتي فقرتنا الفنية لتعريف الزوار بالفنون التراثية التي تمثل تراث الآباء والأجداد، ونستعرض ضمن الأجواء العائلية الخلابة، أبرز الفنون الأصيلة بينها: (العيالة) وسط حضور كبير وتفاعل لافت من الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، خصوصاً أن المهرجان يُعتبر من أضخم وأبرز المهرجانات الثقافية والفنية التي تحتفي بالتراث».

عروض أدائية

وتابع: «يتميز المهرجان بدعم الفرقة الشعبية والتراثية، حيث يتعرّف الزوار على الفنون الشعبية والعادات والتقاليد، ويشهد المهرجان كل عام تطوراً كبيراً من ناحية المناطق التراثية والأسواق الشعبية والعروض الأدائية والفنية، والأماكن العائلية الترفيهية، ضمن أجواء يغلب عليها طابع البهجة والسعادة».

اللحن الصوتي

وذكر عوض خليفة علي أن الفرقة تتألف من 20 شخصاً يجتمعون في صفين متقابلين لتقديم «فن العيالة» على وقع آلات الرحماني والكاسر والصماع والطاسة، إلى جانب تأدية شلات وطنية وغزلية تنال تفاعلاً كبيراً من الزوار، موضحاً أن إيقاعات «فن العيالة» خالية من الموسيقى. وقال: «(العيالة) من الفنون التي لها مكانة خاصة في نفوس شعوب منطقة الخليج وتعتمد في الأساس على اللحن الصوتي والإبداع، ولا تُستخدم في تلحينها الآلات الموسيقية، إنما تصدح بها حناجر الآباء والأجداد على مر العصور».

كرنفال فني

أعرب عوض خليفة علي، مدير فرقة «خير الحاي الكويتي» عن سعادته بالمشاركة في فعاليات «مهرجان الشيخ زايد 2023»، وتقديم فقرات فنية متنوعة على مسارح المهرجان المختلفة وساحاته المتنوعة. وقال: «نفخر بمشاركتنا في هذا المهرجان العالمي الذي يحفظ الفن الأصيل، ويسهم في أن تتشارك دول العالم في هذا الكرنفال الفني الذي يحافظ على الموروث الشعبي، ويعطي للجمهور مساحة للتعرف على ثقافات الشعوب وعاداتها من خلال الفنون التقليدية، خصوصاً أن الكثير من الأهازيج والإيقاعات هي جزء من التراث التقليدي الذي ينتقل من جيل إلى جيل».