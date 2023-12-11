بطولة «فزاع لليولة».. تُضيء ليل المرموم

دبي (الاتحاد)

سيكون الترقب في قمة أوجهه، لاكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني مع تبقي آخر مقعدين، بعدما تمكن حمد لوتاه من حصد بطاقة التأهل الأولى، رفقة علي العزيزي، لينتزعا مقعدي التأهل في الحلقة الثالثة، من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً رغبة بالفوز بالبطولة.

تنافس وتحدٍّ

جاءت الحلقة الثالثة مميزة بكافة تفاصيلها وذات إيقاع سريع ومستويات متقاربة بين المشاركين، حيث تنافس فيها أربعة من اليويلة، في 6 تحديات، وهي اليولة، تحدي الموروث، السباحة، الرماية، عد القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق حمد لوتاه من دبي، بتحقيقه 75 علامة، ورافقه بالتأهل علي العزيزي من العين الذي استطاع أن يقرع أجراس الميدان في تحدي اليولة، وذلك بوصول سلاحه في عملية الفرّ إلى ارتفاع 20 متراً، برصيد 55 نقطة، وجاء ثالثاً هزاع الكتبي من العين برصيد 30 نقطة، ورابعاً ناصر الشامسي من عجمان برصيد 20 نقطة.

وانضم المتأهلان إلى كل من عبد الله الكتبي، سعود فولاد، عبد الله الفلاحي، وعبد الله آل رضا، المتأهلين من الحلقتين السابقتين، وذلك مع ترقب لهوية من سيحصد آخر بطاقتين في الحلقة المقبلة.

عرض أنيق

انطلقت الحلقة على إيقاع عرض اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيها خليفة بن سبعين، وقدم خلالها المشاركون عرضاً أنيقاً بمهارات التحكم بالسلاح والمشي وفق الإيقاع وعملية فرّ السلاح والتسلم وغيرها، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من علي العزيزي، وسعيد لوتاه. وفي تحدي الموروث، لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة عن السؤال بشكل صحيح. وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق علي العزيزي، وهزاع الكتبي ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، فكسب الـ 15 علامة، لوتاه والعزيزي. وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان «يابن خميس الطايف.. يوم من الأيام»، استطاع كل من حمد لوتاه وهزاع الكتبي من الحصول على علامتها. وفي تحدي الركض بالهجن الذي أُقيم على مضمار المرموم، في نفس موقع البطولة، تفوق لوتاه والشامسي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

تعاون وأخوة

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن "الالتزام والجدية التي أبداها اليويلة خلال التدريبات التي يخضعون لها قبيل خوض التحدي الرسمي في الحلقات، هو السر الحقيقي في ارتفاع وتقارب المستويات، حيث لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية سواء في تدريبات السباحة أو الرماية أو ركوب الهجن، بالإضافة إلى اليولة بالطبع، حيث نهدف من خلال هذه البطولة العريقة إلى توثيق العلاقة بين أبناء الإمارات ورموز تراثهم الوطني، كما أننا نهدف من خلال التدريبات خلال أيام الأسبوع إلى زرع روح التعاون والأخوة بين المشتركين، وهو الهدف الأسمى من هذه التحديات التي تتخطى حسابات الفوز والخسارة فقط".

يذكر أن الحلقة قدمها راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

ضيف الحلقة

حلّ الفنان سعيد الكتبي ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية «النوار»، وهو الذي نشأ ضمن عائلة شعرية تتناقل فيما بينها أنواع الموروث الشعبي، وقال: "أوجه الشكر للقائمين على هذه البطولة على ما يقدمونه من دعم للموروث الشعبي الإماراتي وغرسه في نفوس الأجيال الصاعدة، ونصيحتي للشباب المشاركين مواصلة الاجتهاد والحرص على تعلم كافة هذه المهارات التراثية التي سترافقهم في حياتهم".