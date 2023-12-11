علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى لندن

لندن، ما أدراكم ما لندن، سأظل أكتب عن هذه المدينة مراراً وتكراراً، فهي بالنسبة لي مدينة لا تُمل، أعرف أن بعضهم يصفني بالمبالغ، لكن ليس الخبر كالمعاينة.. اليوم سآخذكم في رحلة ثقافية، فلندن معشوقتي التي لا أملّ منها، ففي كلّ زيارة أكتشف شيئاً جديداً، فهي تُعدّ إحدى أهمّ الوجهات السّياحيّة الّتي يحلم المسافرون حول العالم بزيارتها والتّعرّف إلى كلّ معالمها، فهي تتمتّع بالعديد من المزايا، مثل توفّر الحدائق الطّبيعيّة الخلّابة والأسواق الشهيرة، بالإضافة إلى فنادقها الفاخرة.

أمّا أهمّ ما زرتُه فيها، فقد كانت متاحفها العريقة، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزّوّار على مدار العام، للتّعرّف إلى تاريخ لندن وموروثها الثّقافيّ والحضاريّ العريق.

أمّا أوّل المتاحف الّتي أنصح بزيارتها، «المتحف البريطانيّ» الّذي يعدّ من أقدم المتاحف في لندن، وأُسِّس عام 1756 وسط منطقة غريت روسيل النّابضة بالحياة، وهو من أهمّ المتاحف العالميّة بسبب ما يضمُّه من مقتنيات وتحف فنّيّة تعود إلى حضارات مختلفة حول العالم، مثل الحضارة المصريّة والرّومانيّة والسّودانيّة والآسيويّة.

وبعدها أحثكم على زيارة «متحف التّاريخ الطّبيعيّ»، حيث الكثير من البقايا الجيولوجيّة والدّيناصورات والنّباتات والحيوانات والحشرات المنقرضة، ويُعدّ هذا المتحف واحداً من أهمّ الأماكن الّتي تجيب عن العديد من التّساؤلات الخاصّة بالطّبيعة، من أصغر حشرة على وجه الأرض وحتّى أكبر الثّدييات في العالم.

ولنتوجه معا إلى شارع المعارض لزيارة «متحف فيكتوربا وألبرت»، الّذي يُعدّ واحداً من أشهر متاحف الفنون والديكور حول العالم، فهذه فرصة لا تُعوّض للتّمتّع برؤية العديد من القطع والمعروضات ذات الأهمّيّة الفنّيّة الكبيرة، بالإضافة إلى بعض التّحف الّتي يصل عمر بعضها إلى ما يقارب 5000 عام.

أمّا وجهتنا الرّابعة، فهي متحف «تيت مودرن» الّذي كان يُعرف باسم المتحف الوطنيّ للفنّ البريطانيّ، ويعود سبب أهمّيّته إلى هندسته الفريدة، وما يضمّه من أعمال فنّيّة لأشهر الفنّانين حول العالم، ويُطلق عليه بعضهم اسم متحف الفنّ الحديث، كونه يضمُّ مجموعة من الأعمال الفنّيّة الدّوليّة الحديثة والمعاصرة الّتي يعود تاريخها إلى عام 1900.

أما زيارة «متحف العلوم»، فهي زيارة مختلفة عن سابقتها، فخلالها تتمكن من مشاهدة العديد من المقتنيات والمعروضات العلميّة النّادرة الّتي تعود إلى عصور مختلفة، ويتكوّن هذا المتحف من 3 طوابق تتنوّع فيها الفعاليّات والمعروضات، كما يضم حديقة خارجيّة بديعة.

وبالإمكان أيضاً زيارة «متحف المواصلات» الّذي يقع في حدائق كوفنت، وهو واحد من المتاحف الفريدة حول العالم، فمن خلاله يمكنك التّعرّف إلى تاريخ المواصلات وتطوّرها في مدينة لندن، وقد افتُتِح متحف المواصلات في لندن أواخر عام 1980م، وهو يحكي من خلال معروضاته مدى التّطوّر الحضاريّ والعلميّ الميكانيكيّ الّذي شهدته البلاد خلال القرن الماضي.

أمّا آخر المتاحف الّتي أنصح بزيارتها فهو «المتحف الوطنيّ البحريّ»، الّذي يُعدّ من أكبر وأهمّ المتاحف البحريّة الموجودة حول العالم، لما يحتويه من معروضات ومقتنيات تاريخيّة تتعلّق بالبحريّة البريطانيّة، مثل السّفن والآلات الحربيّة الضّخمة.

بعضهم قد يصف مثل هذه الزيارات بالمملة، لكن صدقني إذا أعطيت متاحف لندن بعض الوقت، ستكتشف بأنك أضفت إلى معرفتك الكثير، فجرّب ولن تخسر.