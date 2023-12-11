الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الحديريات.. برامج حصرية للاحتفال بليلة رأس السنة

الحديريات.. برامج حصرية للاحتفال بليلة رأس السنة
12 ديسمبر 2023 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عرض أسطوري على واجهة برج خليفة في ليلة رأس السنة 2024

أعدت «مرسانا» في جزيرة الحديريات، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة احتفالاً بقدوم 2024، تتضمن عروضاً ساحرة للألعاب النارية تضيء سماء مرسانا خلال ليلة رأس الجديدة بطيف واسع من الألوان المبهرة.. وتُقدم مرسانا لضيوفها من العائلات والأصدقاء عالماً من المرح والترفيه للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، والفقرات الفنية وعروضاً حصرية للاحتفال بحلول العام الجديد.. وتسعى مرسانا باعتبارها وجهة عصرية رائدة للتسلية والترفيه في أبوظبي طورتها مُدن العقارية، إلى إدخال السعادة ورسم البسمة على وجوه مختلف الفئات العمرية في هذه المناسبة التي ينتظرها الجميع من عام إلى عام.

رأس السنة
الحديريات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
علوم الدار
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
اليوم 15:35
أوستهاوزن يحقق «اللقب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
أوستهاوزن يحقق «اللقب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 15:30
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد
اليوم 15:19
"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
اليوم 15:03
أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة
الرياضة
أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©