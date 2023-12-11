الحديريات.. برامج حصرية للاحتفال بليلة رأس السنة

أبوظبي (الاتحاد)

أعدت «مرسانا» في جزيرة الحديريات، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة احتفالاً بقدوم 2024، تتضمن عروضاً ساحرة للألعاب النارية تضيء سماء مرسانا خلال ليلة رأس الجديدة بطيف واسع من الألوان المبهرة.. وتُقدم مرسانا لضيوفها من العائلات والأصدقاء عالماً من المرح والترفيه للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، والفقرات الفنية وعروضاً حصرية للاحتفال بحلول العام الجديد.. وتسعى مرسانا باعتبارها وجهة عصرية رائدة للتسلية والترفيه في أبوظبي طورتها مُدن العقارية، إلى إدخال السعادة ورسم البسمة على وجوه مختلف الفئات العمرية في هذه المناسبة التي ينتظرها الجميع من عام إلى عام.