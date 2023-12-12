«النور والتراث».. فلكلور مصري على أنغام المزمار البلدي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تستقطب فرقة «النور والتراث المصرية» زوار «مهرجان الشيخ زايد 2023»، من مختلف الجنسيات والأعمار، على مسرح الجناح المصري، حيث تشهد عروضها الفلكلورية الحية تفاعلاً كبيراً من الجمهور، والتي تمزج بين الأغنيات التراثية والاستعراضات الشعبية على أنغام المزمار البلدي.

6 أشخاص

تؤدي فرقة «النور والتراث المصرية»، 5 عروض يومياً على مسرح الجناح المصري بالمهرجان الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، إلى جانب اشتراكها في مسيرة الحضارات العالمية بشكل أسبوعي، وتتكون الفرقة من 6 أشخاص، 3 من الرجال يؤدون إيقاعات مختلفة بالقرع على الطبل البلدي، وفتاتين تؤديان استعراضات فلكلورية، إلى جانب فقرة خاصة بالعزف على آلة المزمار البلدي يؤديها الفنان محمد سعيد.

فنون أصيلة

استعراضات مختلفة تحظى بشعبية كبيرة، تقدمها الفرقة وتجمع الفلكلور الخاص بمحافظات مصر على منصة واحدة، وتستعرض الفنون الشعبية المصرية الأصيلة، بحسب ما أكده نور الدين محمود، مدير الفرقة، وقال: تتنوع استعراضاتنا بين الرقص الصعيدي والفلاحي والإسكندراني واستعراض النوبة والسمسمية والتنورة والخيل، إلى جانب الاستعراض البدوي الشهير مع المزمار البلدي الذي يتفاعل معه الحضور بشكل لافت.

محافظات مصر

وأوضح نور الدين أن تصميم الاستعراضات التي يقدمها في المهرجان استغرق 6 أشهر، بين موسيقى وملابس وأكسسوارات، خصوصاً أن لكل محافظة في مصر تراثها وفنونها الشعبية الخاصة بها، منوهاً إلى أنه يحاول أن يجمع الفلكلور المصري المختلف ويؤديه على مسرح واحد في «مهرجان الشيخ زايد» الذي يجمع الحضارات على أرض الإمارات، لتلبية مختلف الأذواق.

مشاهد تمثيلية

وبحكم أنه درس التمثيل، وهو عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية بمصر، كما أنه عازف إيقاع، فقد أوضح نور الدين أنه نفذ بنفسه الموسيقى التراثية والأغنيات المصرية القديمة الشهيرة على شكل «ميدلي»، ويقدم الاستعراضات المختلفة بمشاهد تمثيلية تمزج بين الدراما والرقص والأداء الغنائي، كاشفاً أنه يحضر في الوقت الحالي لتقديم استعراضين جديدين في المهرجان، هما «الحجالة» و«السمسمية البورسعيدي».

حدث عالمي

وأعرب نور الدين عن سعادته البالغة للمشاركة في هذا المهرجان الذي وصفه بالأضخم في المنطقة.

وقال: يجمع المهرجان فنون العالم في منطقة الوثبة، وأصبح منصة مهمة للالتقاء مع الآخر وتبادل الثقافات واكتساب المعرفة حول فنون الدول الأخرى، كما بات حدثاً عالمياً يضم بين أجنحته مختلف الحضارات، مجسداً لثقافات الشعوب عبر مشاركة عشرات الدول العربية والعالمية، والتفاعل معها عن قرب.

أحدث التقنيات

ويرى نور الدين أن المهرجان نجح وبشكل كبير في أن يجمع الفلكلور الشعبي التراثي من كل دول العالم في مكان واحد، واستطاع استقطاب أهم الفرق الغنائية والموسيقية الشعبية، بتنظيم عالٍ، ومسارح مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفرقة لتحقق هدفها في تقديم عروض مميزة تليق بمستوى المهرجان العالمي.

فقرات متنوعة وعروض تراثية

تقدم فرقة «النور والتراث المصرية»، باقة من الاستعراضات المختلفة والفقرات المتنوعة التي تجذب زوار المهرجان، من بينها عروض نوبية على أنغام «سو يا سو» للفنان محمد منير، واستعراضات صعيدية على أغاني الفنان حكيم، إلى جانب عروض فلكلورية أخرى من التراث الإسكندراني والأسواني والصعيدي ومرسى مطروح، إلى جانب تأدية ألحان شرقية بالمزمار البلدي على أنغام أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، والموسيقى الشهيرة لمسلسل «الضوء الشارد» و«الأقصر بلدنا».