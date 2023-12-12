مغامرات وموسيقى وورد في جزيرة المارية

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل جزيرة المارية، وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال والترفيه والحياة العصرية، زوّارها بتجارب مهرجان الشتاء، الذي تمتد فعالياته يومياً خلال الفترة من 14 إلى 26 ديسمبر، جرى إعدادها بعناية لتلائم تطلعات مختلف الأعمار وترضي مختلف الأذواق، وينضم الضيوف إلى بيلا وأصدقائها الجدد في رحلة العمر من القرية الصغيرة إلى القلعة الكبيرة.. ويترقّبون تساقط بتلات الورد بينما يستمتعون بالرقص والغناء.. ومن ثم ينطلقون مع علاء الدين في رحلة سحرية عبر المملكة، ويستمتعون بمغامرة مذهلة لاكتشاف الكنز والعثور على الصداقة والحب الحقيقي.. وتدعو جزيرة المارية زوّارها للانضمام إليها طوال أيام الأسبوع لمشاهدة عروض أفلام عيد الميلاد المفضلة.