الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مغامرات وموسيقى وورد في جزيرة المارية

مغامرات وموسيقى وورد في جزيرة المارية
13 ديسمبر 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» تسلط الضوء على التشريعات والممارسات الدولية
زوار ملتقى أبوظبي الأسري الرابع يطلعون على الموروث الإماراتي

تستقبل جزيرة المارية، وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال والترفيه والحياة العصرية، زوّارها بتجارب مهرجان الشتاء، الذي تمتد فعالياته يومياً خلال الفترة من 14 إلى 26 ديسمبر، جرى إعدادها بعناية لتلائم تطلعات مختلف الأعمار وترضي مختلف الأذواق، وينضم الضيوف إلى بيلا وأصدقائها الجدد في رحلة العمر من القرية الصغيرة إلى القلعة الكبيرة.. ويترقّبون تساقط بتلات الورد بينما يستمتعون بالرقص والغناء.. ومن ثم ينطلقون مع علاء الدين في رحلة سحرية عبر المملكة، ويستمتعون بمغامرة مذهلة لاكتشاف الكنز والعثور على الصداقة والحب الحقيقي.. وتدعو جزيرة المارية زوّارها للانضمام إليها طوال أيام الأسبوع لمشاهدة عروض أفلام عيد الميلاد المفضلة.

جزيرة المارية
أبوظبي
مهرجان الشتاء
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
اليوم 01:49
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
اليوم 01:49
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
اليوم 01:49
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
اليوم 01:49
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©