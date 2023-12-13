«مهرجان أبوظبي» يحتفي بـ 500 عام من الإرث الأندلسي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «مهرجان أبوظبي 2023» فعالياته بحفل موسيقي للموسيقار الكاتالوني الحائز جائزة «جرامي»، جوردي سافال بعنوان «الأندلس وهيسبيريا القديمة»، إلى جانب أكثر من 20 فناناً من مختلف أنحاء العالم، وعدد من الفنانين من العالم العربي، وذلك في جامعة نيويورك - أبوظبي، في استعراض باهر لروائع الشعر وإيقاعات الأندلس والموسيقى العربية الكلاسيكية.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، النجم جوردي سافال بمنحه جائزة «مهرجان أبوظبي» لعام 2023 بالتعاون مع شوبارد، تقديراً للإسهامات الاستثنائية التي قدمها في مجالات الفنون والموسيقى. وتضم مسيرته المهنية أكثر من 230 تسجيلاً تعود إلى العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك والموسيقى الكلاسيكية، فيما حصد العديد من الجوائز المرموقة، ومنها «ميديم الكلاسيكية»، و«الموسيقى الكلاسيكية الدولية» و«غرامي».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: حفل «الأندلس وهيسبيريا القديمة» بالشراكة مع جامعة نيويورك - أبوظبي، تضمن روائع الشعر والإيقاعات الأندلسية والعربية القديمة، وجاء ذلك إسهاماً منا في تعميق العلاقات الدبلوماسية الثقافية بين الإمارات وإسبانيا، وترجمةً لرؤية الدولة في الانفتاح على الحضارات والتلاقي بين الثقافات، وتسليط الضوء على الدور التاريخي لحضارة الأندلس كنموذج للتعايش الثقافي والحوار والسلام.

وتابعت: نمنح جائزة مهرجان أبوظبي لجوردي سافال، تكريماً لشخصيته الاستثنائية التي قدّمت الكثير لتاريخ الإنسانية والفنون والموسيقى، مع مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، حيث كرّس نفسه كأحد رواد البحث في الموسيقى التاريخية الأندلسية وتوثيقها، وقدّم مشروعه البحثي المتكامل كعازف كمان ومخرج وقائد موسيقي ومؤرخ، ما يجعله واحداً من أكثر الشخصيات الموسيقية تنوعاً في جيله.

وسلط الحفل الضوء على التراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، ويتجاوز هذا الحدث الثقافي حدود تعزيز الروابط بين الإمارات وإسبانيا، إذ يعكس التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة. ولعبت لمسات جوردي سافال الذي يتميز بمسيرة غنية واطلاع واسع على أنواع الموسيقى القديمة، دوراً أساسياً في نجاح هذا الحفل، حيث انعكست خبرته الواضحة في تقديم مقطوعات كلاسيكية، ما يثبت مكانته كموسيقي ماهر، وقائد متفرد للفرقة الموسيقية، إضافة إلى دوره باحثاً في الموسيقى التاريخية، ويعتبر هذا الحدث شهادة على تفاني سافال في إحياء الموسيقى القديمة وتقديمها لجمهور متنوع متعدد الثقافات.

وتؤكد جائزة «مهرجان أبوظبي 2023» على التزام المهرجان بتكريم المساهمات المتميزة في عالم الموسيقى، وقد نجح هذا الحدث الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية لإمارة أبوظبي، في تسليط الضوء على التقارب بين التقاليد الموسيقية، واحتفل بالإرث المميز لجوردي سافال في عالم الموسيقى.

كما شارك جوردي سافال، في إطار مبادرة رواق الفكر التي تقدّمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تجاربه وإلهامه كملحن وقائد فرقة موسيقية وفنان مع طلاب جامعة نيويورك - أبوظبي، وأدار النقاش موريس بومرانتز، المدير الأول للمعهد. ويبزر تأثير سافال في استخدامه الفن وسيلة لتعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب والثقافات المتنوعة، حيث تضم برامج حفلاته الموسيقية ضيوفاً من خلفيات متنوعة، وتجسد التزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات.