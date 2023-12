«بلاك آيدبيز» تتألق على مسرح «منطقة الترفيه»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يواصل «مهرجان أم الإمارات»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على كورنيش أبوظبي، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، تقديم الفعاليات الفنية التي تجذب زوار الحدث العائلي الأبرز في المنطقة من مختلف أنحاء العالم، حيث أحيا الحفل الثاني من أمسيات المهرجان الموسيقية والغنائية، مساء أمس، فرقة الـ«هيب هوب والبوب» الأميركية العالمية «بلاك آيدبيز»، وبمشاركة المغنية جاي راي سول، التي انضمت حديثاً للفرقة، حيث تألقوا على مسرح منطقة الترفيه، وأدوا باقة من أشهر أغنياتهم وسط تفاعل كبير من الحضور.

انسجام وحماس

بدأ أعضاء الفرقة «ويل.آي.أم» و«آبل.دي.آب» و«تابو»، الحفل وسط حماس وانسجام كبيرين من الجمهور، على أنغام أغنيتها العالمية الشهيرة «بوووم بوووم»، ثم قدموا عدداً من أغنياتهم الشهيرة التي حققت أرقاماً قياسية في الموسيقى العالمية، ومنها: «Where Is the Love وMeet Me Halfway» و«Don’t Stop the Party» و«Pump It وWith My Heart»، كما أدوا باقة من أجمل موسيقى وأغنيات ألبومهم الأخير «ترانزليشن»، إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبوماتهم القديمة، ومنها «بيهايند ذا فرونت» عام 1998، «إليفنك» عام 2003، «مونكي بزنس» عام 2005، و«ذاإي.إن.دي» عام 2008.



الحب والسلام

الفرقة الموسيقية حاصلة على جائزة «جرامي» 6 مرات، ومصنفة ضمن أفضل 100 فنان خلال عقد، وفقاً لمجلة «بيلبورد»، وقدمت من خلال أعمالها الفنية رسائل إيجابية حول الحب والسلام والوحدة، وقد تفاعل جمهور «مهرجان أم الإمارات» مع أشهر أغانيها، وموسيقاها الصاخبة التي تناغمت مع المؤثرات الصوتية والأضواء البراقة في المسرح الذي تم تجهيزه بتقنيات فنية عالمية.

35 مليون ألبوم

«بلاك آيدبيز» - Black Eyed Peas، هي فرقة موسيقية أميركية، تأسست في لوس أنجلوس عام 1995، واشتهرت بمزجهم بين موسيقى الـ «هيب هوب»، و«البوب»، و«الأر أند بي»، وحققت نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي، حيث باعت أكثر من 35 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جرامي.



موسيقى إلكترونية

تتميز فرقة «بلاك آيد بيز» بدمج الأغنيات بالموسيقى الإلكترونية، وتأدية نوعيات مختلفة من الموسيقى من «السول» و«الراب»، وكانت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية «فيرغي» العضو الأساسي في الفرقة، لكنها تركتها في عام 2017، لمتابعة مسيرتها الفنية بشكل منفرد، وفي عام 2020 رحبت الفرقة بالمغنية J. Rey Soul ، أما العضو الأشهر بالفرقة حالياً، فهو مغني الراب الأمريكي Will.i.am.

«لنغني مع تايلور»

يعيش عشاق النجمة العالمية «تايلور سويفت»، أجواءً لا تنسى في حفل فرقة «لنغني مع تايلور»، التي من المقرر أن تعتلي خشبة مسرح منطقة الترفيه ضمن أمسيات «مهرجان الشيخ زايد» الفنية، يوم 16 ديسمبر الجاري، وستقدم الفرقة باقة من أجمل أغاني تايلور سويفت المتنوعة وألبوماتها الرائعة، التي حازت جوائز جرامي، ومن أبرزها: «فيرليس» و«1989» و«فلكلور».