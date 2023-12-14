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«ياس باي ووترفرونت» تحتفي بموسم الشتاء

«ياس باي ووترفرونت» تحتفي بموسم الشتاء
14 ديسمبر 2023 13:38

أيوظبي (الاتحاد)
احتفالاً بحلول موسم الشتاء، تستعد «ياس باي ووترفرونت» لاستقبال «سانتا كلوز» لإضاءة شجرة الميلاد بطول 12 متراً في «الاتحاد أرينا» يوم الجمعة 15 ديسمبر الساعة 7:00 مساءً.
وفي أمسية رأس السنة، يمكن للضيوف مشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستزين سماء «ياس باي ووترفرونت» الساعة 9:00 مساءً والساعة 12:00 منتصف الليل.
ويمكن للضيوف الاستمتاع بالأجواء الشتوية على وقع الموسيقى الحية مع نهاية كل أسبوع. ويمكنهم الاختيار بين مجموعة واسعة من تجارب الطعام التي تقدمها أفضل المطاعم العالمية وسط أجواء احتفالية مميزة.

 

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