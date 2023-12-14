«وارنر براذرز أبوظبي» تعرض فيلم «أكوامان»

تستضيف «وارنر براذرز أبوظبي» بالتعاون مع «ڤوكس سينما»، العرض الخاص لفيلم المغامرة والتشويق «أكوامان والمملكة المفقودة» من شركة «وارنر براذرز بيكتشرز» في 20 ديسمبر، في أول عرض سينمائي على الإطلاق تستضيفه المدينة الترفيهية الحائزة عدة جوائز. ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما في الإمارات ابتداءً من 28 ديسمبر 2023.

يشهد الحدث مرور الضيوف على السجادة الحمراء في فندق وارنر براذرز أبوظبي، قبل انطلاقهم في رحلة إلى «المملكة السابعة» في منطقة «وارنر براذرز بلازا»، ليستمتعوا بمشاهدة فيلم «أكوامان والمملكة المفقودة»، بطولة نجم هوليود جيسون موموا، سفير شؤون جزيرة ياس.