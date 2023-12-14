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انطلاق «ضواحي» في حديقة القرائن 4

انطلاق «ضواحي» في حديقة القرائن 4
14 ديسمبر 2023 17:05

أبوظبي (الاتحاد) انطلق مهرجان ضواحي في نسخته الـ 12 بتنظيم دائرة شؤون الضواحي، ويستمر حتى 29 ديسمبر في حديقة القرائن 4.يأتي المهرجان ضمن مبادرات الدائرة وأهدافها السنوية في تعزيز الحياة الاجتماعية والثقافية في المناطق والأحياء والضواحي. وتشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 50 جهة، بما فيها 50 أسرة منتجة، 39 مطعماً وعربة متنقلة، و7 مقاهٍ، إلى جانب مشاركة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بـ 20 عربة تحت مسمى «نجوم الأعمال» من فئة الطلبة. تعكس هذه المبادرات التنوع والابتكار في تقديم تجربة مميزة للزوار، وتعزز الروح المجتمعية والترفيهية في المناطق الضواحي. ويقدم المهرجان ألعاباً تفاعلية تحفز الزوار على استكشاف متاهات مليئة بالتحديات والألغاز وكرات البولينج العملاقة لتحسين مهاراتهم في لعبة البولينج بطريقة فريدة وممتعة. ويخصص المهرجان منطقة ترفيهية للأطفال تحت مسمى صنع في الشارقة، وتقدم المنطقة ورشة تعليمية للطهي، حيث يمكن للأطفال تجربة تحضير الطعام بشكل ممتع وتعلم الأساسيات المطلوبة. وكجزء من فعاليات المهرجان، هناك سحوبات كبرى للزوار مع فرصة الفوز بجوائز قيمة، وهي 10 سيارات لزوار المهرجان.
 

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