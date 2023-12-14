شابة تسطو على شاحنة تحمل آلاف القطع من الكعك

قد تكون سرقة البعض لشاحنات مصفحة خبراً مألوفاً... لكن في أستراليا، اتُهمت امرأة تبلغ 28 عاماً، اليوم الخميس، بالسطو على شاحنة تحمل نحو 10 آلاف كعكة.

كانت الشاحنة، وهي سيارة توصيل، متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي مدينة سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة.

بعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.

وقُبض على المرأة، اليوم الخميس، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن قطع الكعك، التابعة لأحد فروع سلسلة شهيرة، قد "دُمّرت" بالكامل.