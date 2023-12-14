أبوظبي (الاتحاد)

يعود المخرج الصيني جون وو، الذي أخرج مجموعة من أشهر الأفلام العالمية منها: Face/Off لـ جون ترافولتا ونيكولاس كيدج، وHard Target لـ فان دام، والجزء الثاني من Mission Impossible لـ توم كروز، بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب عن السينما، ليقدم ملحمة درامية تمزج بين الأكشن والحركة والانتقام في الفيلم الجديد Silent Night - «ليلة هادئة»، الذي يُعرض حالياً في السينما المحلية، ويلعب بطولته جويل كينمان، بطل أفلام RoboCop The Killing وSuicide Squad الشهيرة.

تولى ﺗﺄﻟﻴﻒ الفيلم روبرت آرتشر لين، بطولة جويل كينمان، كاتالينا ساندينو مورينو، كيد كودي، فيني أوبراين، يوكو هامامورا وأنتوني جوليتي.



تشويق وقتال

وبالرغم من أن الفيلم يحمل عنوان «ليلة هادئة»، إلا أن أحداثه لا تمت لعنوانه بصلة، حيث يحمل جرعة زائدة من مشاهد التشويق والقتال، ضمن قصة درامية تدور حول الانتقام. ففي حين أن الأب «جودلوك» الذي يلعب دوره جويل كينمان، وزوجته «سايا» التي جسدتها كاتالينا ساندينو مورينو، ذهبا مع طفلهما لقضاء وقت ممتع في الحديقة بجوار المنزل، وخلال هذه الأثناء تظهر عصابتان تتقاتلان عبر سيارتين تسيران بجوار حديقة منزلهما. وبالرغم من أن «جودلوك» حاول حماية عائلته، إلا أنه فقد طفله وتعرض لإصابة خطيرة في عنقه تسببت بفقدانه صوته.



مشاهد صامتة

بعد نجاة «جودلوك» بأعجوبة وفقدان صوته، أتى الأداء التمثيلي للممثل جويل كينمان باحترافية عالية من خلال تقديم مشاهد «صامتة» لا تتضمن أي حوار، ما يجعل المشاهد في حالة من الترقب طوال أحداث الفيلم. ونجح المخرج جون وو في تجسيد هذه القصة الدرامية، التي أظهرت ما يعانيه الأب «جودلوك» تجاه فقدانه لابنه وصوته، واستعداده لتدريب نفسه على القتال واستخدام الأسلحة من أجل الانتقام.



خطة انتقامية

ضمن مشاهد قتالية احترافية، يقرر الأب المُحطم «جودلوك» تنفيذ خطة انتقامية من العصابة التي دمرت حياته، ويبدأ البحث عن قاتلي طفله للانتقام منهم واحداً تلو الآخر بطرق مختلفة.