أكوامان في «وارنر براذرز أبوظبي» الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الأربعاء المقبل العرض الخاص لفيلم المغامرة والتشويق «أكوامان والمملكة المفقودة»، في أول عرض سينمائي على الإطلاق تستضيفه المدينة الترفيهية الحائزة العديد من الجوائز.. ومن المقرر طرح الفيلم، الذي يلعب بطولته نجم هوليوود الشهير «جيسون موموا» سفير شؤون جزيرة ياس، في دور السينما بالدولة اعتباراً من 28 ديسمبر الجاري.

ويضفي الحدث لمسة من سحر هوليوود على جزيرة ياس، ويرسخ مكانة عالم وارنر براذرز أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات المميزة.. وسيكون الضيوف على موعد مع تجربة فريدة من نوعها، حيث تتاح فرصة لهم

للقاء شخصيات عالم وارنر براذرز أبوظبي، بما فيها «أكوامان» و«ميرا».