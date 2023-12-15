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«قناة أبوظبي» تستضيف شعيل وصلاح في «أحلام ألف ليلة وليلة»

«قناة أبوظبي» تستضيف شعيل وصلاح في «أحلام ألف ليلة وليلة»
15 ديسمبر 2023 14:00

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف «قناة أبوظبي» في البرنامج الجديد «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي تقدمه الفنانة أحلام، الفنانَين نبيل شعيل وصلاح حمد خليفة، في أمسية تحيي أصالة الطرب الكويتي العريق. يعرض البرنامج كل سبت في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات على «قناة وتطبيق أبوظبي»، وتصطحب فيه أحلام عشاق النغم والطرب الأصيل في رحلة آسرة تتناغم فيها أصوات «بلبل الخليج» نبيل شعيل وصلاح حمد خليفة، وسط أجواء تحفل بالإيقاعات الغنائية والفقرات الفنية والشخصية. ويتحدث نبيل شعيل خلال الحلقة عن رحلته الطويلة في عالم الغناء والموسيقى وإرثه الفني الكبير، وما واجهه من تحديات وأبرز الشخصيات التي دعمته خلال مسيرته، بالإضافة إلى قصة أغنيته التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً على مستوى العالم العربي. كما يتطرق إلى غنائه بلهجات ولغات مختلفة، وتجربته في مجال تقديم البرامج التلفزيونية. ويتحدث صلاح خليفة عن رحلته المتميزة، ومدى تأثره بوالده المطرب حمد خليفة. وسيكون المشاهد على موعد مع باقة من أجمل أغاني شعيل الخليجية والعربية، بما فيها «الرايق» و«وش مسوّي مع غيري» و«أحب عمري»، إضافة إلى أغنيته الشهيرة «ما أروعك»، وتشاركه أحلام غناءها. ويقدّم صلاح أغنية «أتاها رسولي» في ديو مشترك مع شعيل، بالإضافة إلى أغنية «قالوا الهوا» بمشاركة فرقة «فن الصوت الكويتي».برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي يستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة ممميزة من أبرز فناني ونجوم العالم العربي في العاصمة أبوظبي، يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لـ «شبكة أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى إنتاج برامج متنوعة تجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، عبر توظيف البنية التحتية والتقنية المتقدمة والالتزام بأعلى المعايير العالمية، لتقديم محتوى جاذب وعصري ومتميز يحاكي أذواق أكبر شريحة من المشاهدين من مختلف الفئات العمرية. ويهدف «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي يندرج ضمن فئة البرامج الفنية الموسيقية الترفيهية، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى العالم العربي، إلى تسليط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية، ومد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، احتفاء بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.
 

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