«ليالي السعديات» يجمع أساطير الموسيقى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ينطلق مهرجان «ليالي السعديات» في دورته الأولى، اعتباراً من 6 يناير 2024. ويشهد برنامجاً من الحفلات الموسيقية والغنائية، ويمتد لمدة 3 أشهر على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، بمشاركة كوكبة متنوعة من ألمع نجوم الموسيقى والمطربين الحائزين عدة جوائز، وهم ماريا كاري وأندريا بوتشيل وكوكوش.

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وتسلط الفعالية الضوء على دور الموسيقى كلغة عالمية مشتركة تستقطب الجمهور من مختلف الثقافات، عبر سلسلة من الحفلات تمتد على مدار عدة أسابيع.

تقام عروض المهرجان على مسرح خارجي مصمم خصيصاً لاستضافتها وسط الإطلالات الخلابة على جزيرة السعديات، حيث يحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بأعمال أساطير الموسيقى على المسرح، الذي يتمتع بخلفية ملهمة تشمل منشآت المنطقة الثقافية في «السعديات».

تنطلق «ليالي السعديات» في 6 يناير مع النجمة العالمية ماريا كاري الحاصلة على جائزة «جرامي» 5 مرات، حيث تؤدي مختارات من أشهر أغنياتها التي احتلت المراكز الأولى على مدى العقود الماضية.



وتطرب كوكوش، وهي من أشهر المطربات الإيرانيات، جمهورها في 20 يناير بمجموعة من أفضل أعمالها التي تلخص 6 عقود من النجاح.

ويتألق التينور الإيطالي الأشهر أندريا بوتشيلي في 27 يناير على مسرح «ليالي السعديات» مع باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية.