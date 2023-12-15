العثور على فتى فقد قبل 6 سنوات في إسبانيا

عثر على فتى بريطاني في جنوب فرنسا بعد أن اختفى قبل ست سنوات خلال عطلة مع والدته وجده في إسبانيا.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تتوقع عودة الفتى إلى أسرته في شمال إنجلترا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن فر على ما يبدو من منطقة جبلية.

كان الفتى أليكس باتي قد اختفى، وهو في الحادية عشرة من عمره خلال عطلة في منطقة ملقة بإسبانيا في 2017، ولا يزال الجد والأم مطلوبان فيما يتعلق باختفائه.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنهم يعملون مع السلطات الفرنسية لإعادة باتي لبريطانيا ولجدته التي قالت وسائل إعلام بريطانية إنها الوصية القانونية عليه.

وقال كريس سايكس مساعد قائد شرطة مانشستر في المؤتمر الصحفي "يتلقى رعاية جيدة من السلطات الفرنسية حاليا... أولويتنا هي إعادته لبريطانيا ليعود لأسرته في أولدهام في أسرع وقت ممكن ومن المتوقع حدوث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت صحيفة فرنسية أن سائق توصيل شاهد الفتى وهو يتجول عند طريق سريع في المنطقة المحيطة بمدينة "تولوز" جنوب فرنسا بعد أن فر من مجتمع في جبال "البرانس".

وقال سايكس إن باتي تحدث مع جدته عبر الفيديو مساء أمس الخميس.

وأضاف "لا يزال لدينا بعض العمل لإنجازه للوقوف على الملابسات الكاملة لاختفائه وأين كان كل تلك السنوات".

وتابع قائلا "في الوقت الراهن، الأولوية هي التحدث مع ألكس... لكن بالطبع والدته جزء من تلك المحادثات والتحقيق".