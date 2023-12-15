اكتشاف آلاف الأنواع الجديدة من الحشرات لم تكن معروفة

اكتُشفت في جزيرة «كورسيكا» الفرنسية أنواع جديدة من الحشرات ومفصليات الأرجل لم يسبق للعلماء أن حددوها، في إطار برنامج استكشاف يمتد على ثلاث سنوات، وفق ما أفاد متحف التاريخ الوطني في العاصمة باريس اليوم الجمعة.

خلال هذه الحملة، رصد الباحثون أكثر من 3900 نوع من الحشرات ومفصليات الأرجل، في نحو عشرين موقعاً في الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط.

تتضمّن المجموعة الجديدة ثمانية أنواع من الذباب ونوعين من الدبابير ونوعاً من الفراشات وآخر من كثيرات الأرجل، على ما أشار جوليان تورو، مدير مركز «باترينات» المتخصص في البيانات المتعلقة بالتراث الطبيعي ومنسّق العنصر الأرضي لبرنامج الاستكشاف العلمي.

وقال هذا الباحث في متحف التاريخ الوطني في باريس إنّ «بعض هذه الأنواع ليست نادرة جداً، بل لم تخضع للدراسة. ويمكن العثور عليها في مختلف أنحاء كورسيكا».

واكتُشفت الأنواع الجديدة في الجبال والمستنقعات على ساحل الجزيرة، من خلال المزج بين «الدراسات المورفولوجية وتقنيات تسلسل الحمض النووي الحديثة وتركيب مصائد لالتقاط كل الحشرات»، على قول تورو.

وسُجّل للمرة الأولى في الجزيرة نحو 148 نوعاً من الحشرات «معروفة أصلاً في أماكن أخرى».

وقال تورو «نحن متأكدون من أنها كانت موجودة منذ فترة طويلة جداً في كورسيكا»، مضيفاً أن «الجزيرة هي موطن لأنواع معينة لكنّها لم تخضع لدراسة كافية»، ومن هنا طرأت فكرة حملة الاستكشاف العلمي «واسعة النطاق».