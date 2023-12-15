أروى.. تخطف زوج «نعمة الأفوكاتو»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية أروى جودة المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل «نعمة الأفوكاتو»، والذي انتهت قبل أيام من تصوير دورها فيه، بطولة مي عمر، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، ويُعد أول عمل انتهى تصويره للعرض في الشهر الكريم.

تدور الأحداث في 15 حلقة، حول المحامية نعمة التي تتميز بمهارتها في المحاماة، وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب، وتقدم فيه أروى شخصية الزوجة الثانية لأحمد زاهر بعد انفصاله عن المحامية «نعمة»، ويحدث بينهما العديد من المناوشات.

وأشارت أروى إلى أنها تنتظر عرض مسلسلها «حرب نفسية»، ويشاركها البطولة الراحل مصطفى درويش وجيهان خليل، وتم تأجيل عرضه على إحدى المنصات الرقمية أكثر من مرة، وتدور أحداثه في 15 حلقة، تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي عن قضايا اجتماعية إنسانية، وتلعب خلاله شخصية زوجة ضابط شرطة يواجه كل منهما أزمات وصعوبات في العمل والحياة.

كما تنتظر جودة بدء تصوير فيلم «بنات رزق»، مع غادة عادل ومي عمر وشيرين رضا، وإخراج مرقس عادل، وتقدم خلاله شخصية مركبة وتعتبر الدور استثنائياً في رصيدها لأنها تمثل مربع الشر، الذي يشارك في التخطيط لعملية سطو كبيرة مع 3 شخصيات قريبة منها.

يذكر أن آخر أعمال أروى تليفزيونياً، مسلسل «رسالة الإمام» الذي قدم مسيرة حياة الإمام الشافعي، وعُرض خلال رمضان الماضي مع خالد النبوي، وفي السينما فيلم «يوم 13»، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وكان أول فيلم مصري يستخدم تقنية ثلاثية الأبعاد.